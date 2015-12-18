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Tele2 нашла свою нишу на конкурентном рынке Дальнего Востока
18 декабря 2015, 16:50
Четко выстроенная стратегия развития позволила достичь высоких показателей даже в период общей экономической нестабильности
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Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
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