Ученые нашли "дух Рождества" в мозге человека

Исследования проводились в университете Копенгагена под руководством Брайана Хэддока. Ученые наблюдали за работой нервной системы у 20 добровольцев, которым показывали картинки, связанные с рождественско-новогодними праздниками. Реакцию мозга отслеживали с помощью магнитно-резонансной томографии. У людей, которые всегда праздновали Рождество, активировалась область в двигательной коре мозга и в его теменной доле, которая отвечает за религиозность человека.