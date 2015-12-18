Уходящий год останется знаковым в истории Дальнего Востока

Просто - потому что для этого достаточно перелистать подшивку "Дальневосточного капитала". Мы писали обо всех наиболее значимых событиях, происходивших в Дальневосточном федеральном округе. Сложно - поскольку "историческое полотно" в этом году ткалось совсем не по отлаженной технологии: принципиально планы реализации в регионе крупных проектов, способных внести в региональную экономику ощутимый вклад и взбодрить нашу повседневную жизнь, вроде бы кардинально не менялись. Но холодное дыхание повсеместного кризиса чувствовалось: меняющаяся конъюнктура рынков, ослабление рубля и даже санкции, которые, казалось бы, региональную экономику не сильно задели, вносили коррективы в планы компаний, заставляли региональные власти пересматривать бюджеты (помните, в начале года всех попросили ужаться на 10%), а компании - инвестиционные программы. Вы заметили, как изменилось и наше с вами потребительское поведение: кошелек большинства жителей региона стал тоньше, желание тратиться - меньше, что, конечно же, снизило покупательский спрос и прямым образом повлияло на предпринимательскую активность. Пустующие площади и скучающие продавцы в торговых центрах - обычная картина уходящего года. Особый риск приняли на себя туристические компании. Мир стал невероятно тревожным, а мы все - еще более озабоченными международными событиями. Теракты, взорванный и сбитый российские самолеты - все это меняет картину мира и не добавляет оптимизма. И все-таки жизнь продолжается, и мы надеемся, что все в нашем Дальневосточном регионе пойдет по тому сценарию, который весь год активно писался федеральной властью. Для бизнеса это новые особые условия хозяйствования в регионе, для его жителей - дополнительные возможности получить хорошую высокооплачиваемую работу, найти место для собственного дела рядом с крупными проектами, которые планируются к реализации в рамках территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и так далее. С точки зрения создания новых законодательных основ, призванных обеспечить развитие Дальнего Востока, уходящий год поистине останется в истории знаковым. 31 марта законодательную основу получили территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). 12 октября вступил в силу закон о Свободном порте Владивосток (СПВ). Принято постановление правительства РФ, определяющее критерии отбора инвестиционных проектов, которые могут быть поддержаны из федерального бюджета. В конце августа первые сделки оформил Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, деньги которого лежали мертвым грузом почти пять лет. Для него наконец-то были прописаны новые правила инвестирования. Все пазлы нового плана развития региона сложились в стройную картину. Теперь важно, чтобы они не рассыпались под воздействием, как говорится, объективных и субъективных причин. Вселяет надежду то, что старт новациям был дан незамедлительно и хотя бы с точки зрения организационной все пошло динамично. Созданы все профильные институты, призванные обеспечить функционирование новой экономической политики. В интервью агентству «Интерфакс» министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА сравнил проделанную министерством работу со стартапом. По его словам, удалось не только создать «спектр новых механизмов социального и экономического развития Дальнего Востока», но и преодолеть пессимизм и неверие бизнеса и населения в то, что «новые модели могут успешно развивать наш Дальний Восток». В начале сентября во Владивостоке состоялся первый Восточный экономический форум. Он стал самым масштабным имиджевым событием для региона. Интерес к новым инструментам развития был огромным как со стороны иностранных гостей, так и российского бизнеса. Многомиллиардные договоренности еще предстоит реализовать, но уже то, что они есть, вселяет надежду, что инвесторы на Дальний Восток придут. Новые лидеры для регионов 2016 год будет годом выборов в Государственную думу. Сегодня, как никогда, федеральной и региональной власти необходимо обеспечить политическую и социальную стабильность. Основой для формирования устойчивой почвы на будущее стали выборы 2015 года - в региональные парламенты, а главное - губернаторов. Смена лидеров произошла сразу в трех регионах - Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях. Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН вышел на досрочные выборы и получил мандат доверия населения края на ближайшие четыре года. Первая смена караула произошла в феврале. Отправленного в отставку Александра ВИННИКОВА сменил Александр ЛЕВИНТАЛЬ, сумевший в итоге за короткий срок получить прочную поддержку избирателей на сентябрьских выборах. С ним в регионе связывают осторожные надежды. За ЕАО в последние годы прочно закрепился имидж депрессивной территории, нужны воля и энергичные действия, чтобы подтолкнуть, придать ускорение крупным проектам. А главное, необходим новый взгляд на возможности территории. Именно этим и занималась новая власть в ЕАО, по пути разгребая накопившиеся проблемы в самых разных отраслях экономики и социальной сферы. И если в том, что в области наконец-то был запущен в эксплуатацию крупнейший объект - Кимкано-Сутарский ГОК, роль региональной власти не определяющая, то прогресс в строительстве железнодорожного моста через Амур Нижнеленинское - Тунцзян между Россией и Китаем - явно заслуга нового руководства Еврейской автономии. Проект стал одной из первых ласточек Фонда развития Дальнего Востока, и сегодня идет активный диалог с будущими строителями российской части моста. Китайцы, значительно продвинувшие мостовое сооружение со стороны своего берега, похоже, будут в числе подрядчиков. Будущий мост открывает совершенно другие логистические возможности, а прилегающая к нему обширная площадка может стать территорией опережающего развития. Амбициозные планы у нового губернатора Сахалинской области Олега КОЖЕМЯКО, которому достались, с одной стороны, вроде бы крепкое хозяйство (бюджет региона, хорошо подпитываемый нефтегазовыми проектами, - другим на зависть), с другой - не самое лучшее наследство коррупционного имиджа предыдущего руководителя области. В начале марта был взят под стражу прежний губернатор Александр ХОРОШАВИН, а вместе с ним - еще целый ряд высокопоставленных чиновников. Фишкой нового главы региона стала борьба за «доступную рыбу». Понятно, что социальный аспект этой темы - лишь верхушка проблемы. В течение года Олег Кожемяко вместе с рабочей группой готовил предложения по реформированию рыбной отрасли, которые были рассмотрены на заседании подкомиссии правительства. Найти консенсус в среде рыбопромышленников и вырулить на приемлемый для большинства вариант оказалось непростым делом. Интересы слишком большого бизнеса завязаны в этой теме. Амурскую область возглавил на сегодняшний день самый молодой губернатор Александр КОЗЛОВ. Область не обделена вниманием федерального центра. Одно строительство космодрома «Восточный», которое через тернии уголовных дел подходит к завершению, обеспечивает Приамурью мощную точку роста. Вторым таким паровозом в ближайшее время может стать строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Новый тон региональной экономике задает избранный в сентябре Владимир Илюхин. Рыбопромышленный комплекс для Камчатки остается лидирующим, но главные события все-таки работают на реальную диверсификацию экономики полуострова. Именно камчатские инвестиционные проекты в золотодобывающей отрасли первыми получили одобрение в рамках программы государственной поддержки инфраструктурных проектов. В их числе - горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения. А ТОР «Камчатка» прописала для региона новые сценарии развития туристической и транспортно-логистической отраслей. Сдавали и двигали В сегодняшнем номере практически каждый журналистский материал - об итогах уходящего года. И если говорить об отраслях экономики, то, несомненно, наибольшее количество реальных событий, реализуемых проектов в 2015-м показала энергетика. Об этом - в «Теме номера». Важно, что, несмотря на кризис, энергостройки не останавливаются, создавая задел под будущие производства. Однако в нефтегазовом комплексе все не так однозначно. Продолжается строительство «Силы Сибири», дан старт Амурского ГПЗ. Это самый крупный проект, который планируется реализовать в рамках ТОР в Амурской области. Помимо газоперерабатывающего предприятия в ТОР может появиться и нефтехимическое. «Это проекты национального масштаба, объем запланированных инвестиций значим для любой экономики мира. Судите сами: со стороны «Газпрома» будет инвестировано 690,2 млрд рублей, со стороны «Сибура» - 694,2 млрд рублей», - обозначил в интервью объем планируемых инвестиций Александр Галушка. Практически принято решение о строительстве третьей очереди «СПГ Пригородное». А вот анонсированные крупные проекты Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) в Находке и «Владивостокского СПГ», похоже, ушли в «запас». Определенные трудности могут возникнуть у «Газпрома» и с проектом освоения Южно-Киринского месторождения на Сахалине, которое попало в санкционные списки. Одно из крупнейших на российском шельфе нефтегазоконденсатных месторождений, ресурсы которого планировались как раз для третьей очереди СПГ, теперь не может рассчитывать на зарубежное оборудование для глубокого бурения, а это критично. И хотя представители «Газпрома» в рамках международной конференции «Нефть и газ Сахалина» заявляли, что планов газовая монополия менять не собирается, сбой все-таки возможен. «Затяжная болтанка в глобальной экономике, к сожалению, вносит коррективы в наши планы, тормозит те направления развития, которые еще недавно казались выгодными. Это и металлургия, и урановая промышленность, и некоторые другие отрасли», - сказал в своем ноябрьском выступлении на сессии Госсобрания (Ил Тумэн) глава Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ. И это точная характеристика тех тенденций, которые складывались в крупном бизнесе не только северного региона. Хотя и здесь есть определенные движения в инвестиционных проектах. Продолжает строить рудник «Мир» АЛРОСА, и на будущий год ожидается его выход на проектную мощность. Проект «Строительство первой очереди Таежного горно-обогатительного комбината на базе месторождения Таежного» вошел в число инвестиционных проектов, которые получат поддержку из федерального бюджета, общий объем частных и государственных инвестиций в проект оценивается в 13,8 млрд рублей. Федеральный бюджет поддержит строительство энергетического комплекса и железнодорожной станции, начало этих инфраструктурных проектов планируется в 2016 году. Получил федеральную поддержку и проект горно-обогатительного комбината «Инаглинский». В Приморском крае на слуху по крайней мере несколько крупных проектов. В течение года особое внимание федеральный центр уделял строительству судоверфи «Звезда», которая должна специализироваться на судах и оборудовании для нефтегазовых, в том числе арктических, проектов. Несмотря на кризис, именно этот проект, ответственными за который назначены «Роснефть» и «Газпромбанк», может рассчитывать на 60 млрд рублей инвестиций из фонда «Роснефтегаза» (компания аккумулирует дивиденды от госпакетов). Строительство нового предприятия ведется еще с 2009 года, однако, судя по последнему визиту в Большой Камень полпреда президента Юрия ТРУТНЕВА, далеко не теми темпами, на которые рассчитывал федеральный центр. Если не брать во внимание ряд проектов в агропромышленном комплексе, которые уже встроились в ТОР «Михайловский», то из тех, что реально показали результат, - игорно-развлекательная зона «Приморье», которая открыла двери для игроков в середине ноября. Но пока это только гостиница и казино. Надо признать, иностранные инвесторы в своих планах последовательны и отказываться от заявленных проектов не собираются. Повышенное внимание игорной зоне уделяется еще и потому, что на нее делается ставка в привлечении в край иностранных туристов, и не только для азартных игр. «Сегодня - турист, завтра - инвестор», - так формулирует задачу Александр Галушка. Хабаровский край также предъявил к федеральной поддержке пару крупных проектов. Речь идет о строительстве в морском порту Ванино транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля и проекте в угледобыче «Ургал». Они вошли в число первой когорты одобренных на правительственной комиссии. Главная же работа региональной власти была сосредоточена на привлечении в край инвесторов на две ТОР «Хабаровск» и «Комсомольск». На Колыме был запущен рудник на золоторудном месторождении Павлик. Самый же главный проект - освоение Наталкинского месторождения - пока так и топчется в лабиринтах проблем, связанных с переоценкой запасов, сменой собственников и проч. Чукотка в рамках ТОР «Беринговский» приступает к реализации крупного инвестиционного проекта освоения одноименного месторождения каменного угля. «Михайло Ломоносов» в космос не полетел Самые громкие скандалы уходящего года были связаны со строительством космодрома «Восточный». Эта строительная площадка собрала самый большой урожай уголовных дел, в его «закрома» попал даже председатель Законодательной думы Хабаровского края Виктор ЧУДОВ, которому инкриминируют коррупционные дела в компании с бывшим главой «Дальспецстроя». В октябре, побывав в Амурской области, президент РФ Владимир ПУТИН принял решение отложить запуск первого космического аппарата. Авральная обстановка грозила потенциальными неприятностями. Но их нам только сейчас не хватало. Однако не это главный печальный результат большой стройки. Все здесь будет нормально, и ракеты в космос полетят, и новый город в Амурской области заживет счастливо. По ходу дела мы потеряли целый ряд некогда мощных региональных строительных компаний, которые были способны решать самые сложные задачи в короткое время. Тот же «Дальспецстрой», который сегодня продолжает строить большое количество объектов гражданского и специального назначения, уже не представляется непоколебимым колоссом. А приморская «Тихоокеанская мостостроительная компания», прославившая себя строительством уникального Золотого моста во Владивостоке, и вовсе объявлена банкротом. Теряем собственный строительный потенциал, который будет так необходим, если, конечно, все пойдет по плану и в регион устремятся инвесторы, рассмотревшие в новых особых условиях ведения бизнеса в рамках ТОР и СПВ несомненную выгоду. Свободу всем портам! Принятие закона о Свободном порте Владивосток, благодаря которому значительная территория Приморского края (13 муниципальных образований) получила целый ряд преференций на ближайшие 70 лет, можно считать поистине революционным событием. Таможенный и пограничный режим, который будет действовать в рамках СПВ, призван обеспечить свободное движение товаров. Иностранные туристы и предприниматели получат право восьмидневного безвизового пребывания. Административные процедуры будут отправлены в «одно окно», а количество проверок бизнеса - сведено к минимуму. Резиденты СПВ получат налоговые преференции. Все это, по замыслу инициаторов закона, должно помочь Приморскому краю в реализации транспортно-логистического и туристического потенциала, привлечении в регион международных потоков грузов, капиталов и людей. - Сейчас министерство разработало техническое задание и объявило конкурс на разработку международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», это артерии, которые свяжут провинции Северо-Востока Китая (ВРП которых, между прочим, приближается к 1 трлн долларов США) с нашими портами на Тихом океане. Готовится очень серьезная работа, которую мы планируем завершить в апреле 2016 года, - комментирует планы Александр Галушка. Признаться, об обозначенных транспортных коридорах мы слышим как минимум последние два десятка лет. Но, может быть, именно сейчас пришло время для конкретных дел? Тем временем бизнес и администрация города Владивостока прокладывают на карте еще одну артерию «Приморье-3» и не сомневаются в реальности грандиозных планов. Еще одна ставка - на то, что на территории СПВ должен появиться новый бизнес или хотя бы новые проекты уже действующих компаний. На первом заседании Наблюдательного совета для почина был присвоен статус первого резидента СПВ, его получила «Тихоокеанская инвестиционная компания», учрежденная ГК «Транзит-ДВ» совместно с китайскими партнерами для строительства в порту Славянка гостиницы и жилого микрорайона. По замыслу первых резидентов, эти объекты лишь первая строка в большом проекте развития мультимодального порта и бункерного хаба. Остальные претенденты пока в ожидании. Динамичного потока счастливых обладателей многообещающего статуса резидента СПВ пока не получилось. Споткнулись на главном вопросе: в какой части действующий бизнес, начинающий реализацию нового проекта, может быть освобожден от налогов? В середине ноября полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев выразил неудовлетворение тем, что очередь в резиденты СПВ пока слишком короткая, и поручил быстрее все поставить на свои места, максимально открыв дорогу всем желающим вырасти и модернизироваться в рамках СПВ. Есть надежда, что до конца года это произойдет. Тем временем уже подготовлен законопроект о расширении зоны свободных портов на Дальнем Востоке. Режим действия закона о свободном порте предполагается распространить на гавани в Хабаровском крае (Советская Гавань, Ванино, Николаевск-на-Амуре), Петропавловск-Камчатский на Камчатке, порты Чукотки и Сахалина. Р.S. И напоследок. Уже в середине будущего года мы можем ожидать роста населения на Дальнем Востоке. Раздача одного гектара бесплатной земли начнется после 1 мая, когда будет принят соответствующий закон, проект которого внесен в Государственную думу. Присмотреть свой будущий участок можно уже сейчас на информационном портале НаДальнийВосток.РФ. «Земли на Дальнем Востоке много, она пустует. Нужно дать эту землю людям как возможность реализовать себя и делать на ней все, что не запрещено, - говорит Александр Галушка и приводит данные соцопроса: - Опрос ВЦИОМ показал, что 20% граждан готовы рассмотреть для себя возможность переехать на Дальний Восток при условии бесплатного предоставления земли. Среди молодежи до 35 лет - 30%. Очевидно, это произойдет не за год и не за два. Я уверен, что это будет длительный проект. Но даже если это будет не 30 млн человек, а на порядок меньше, то это уже хорошее начало». Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.