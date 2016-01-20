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Гарантийный фонд Приморского края увеличил капитал на 70 млн рублей

20 января 2016, 17:41
Малый и средний бизнес Приморья может успешно реализовать намеченные в 2016 году проекты, получив поддержку краевого Гарантийного фонда

Малый и средний бизнес Приморья может успешно реализовать намеченные в 2016 году проекты, получив поддержку краевого Гарантийного фонда. В 2016 году его капитал увеличится более чем на 70 миллионов рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По предварительным итогам общий размер капитала Гарантийного фонда Приморского края в текущем году составит около 830 миллионов.

«Гарантийный фонд не только не снижает объем поддержки малому и среднему бизнесу, но, напротив, наращивает его. Увеличивая капитал на 10 процентов, фонд планирует поддержать, в том числе, инвестиционные проекты резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Несколько таких крупных проектов уже обсуждаются в ходе трехсторонних встреч руководства фонда, банков-партнеров и компаний. И, в случае принятия положительного решения, они будут профинансированы уже в первом квартале 2016 года», – рассказала исполнительный директор фонда Ксения Плетцер.

Гарантийный фонд Приморского края создан в 2009 году по распоряжению главы региона для повышения доступности кредитно-финансовых ресурсов для предпринимателей.

По мнению главы региона, уровень развития малого и среднего бизнеса – показатель хорошего делового климата на территории. Поэтому в крае созданы и организационные, и правовые, и финансовые основы его поддержки. Благодаря этому Приморье сегодня занимает лидирующую позицию в ДФО по уровню развития малого и среднего бизнеса.

Гарантийный фонд Приморья довольно быстро стал лидером среди гарантийных организаций Дальнего Востока. Предмет его деятельности – предоставление поручительств по кредитным и лизинговым договорам субъектам малого и среднего предпринимательства – до 70 процентов от основной суммы кредита.

«За время работы нашими клиентами стали уже более 700 компаний края. Сумма предоставленных кредитов бизнесу под поручительство Гарантийного фонда Приморья составила более 5 миллиардов рублей», – подчеркнула Ксения Плетцер

Помимо предоставления поручительств по кредитным и лизинговым программам фонд также выступает поручителем по договорам банковской гарантии. Кроме того, начиная с 2015 года, в категорию получателей поддержки были включены предприятия и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

О планах расширить направления поддержки приморских предпринимателей через Гарантийный Фонд в 2016 году заявил в конце декабря на встрече с бизнесом Губернатор Владимир Миклушевский.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Экономика#Дальний Восток#Бизнес
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