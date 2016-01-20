Гарантийный фонд Приморского края увеличил капитал на 70 млн рублей

«Гарантийный фонд не только не снижает объем поддержки малому и среднему бизнесу, но, напротив, наращивает его. Увеличивая капитал на 10 процентов, фонд планирует поддержать, в том числе, инвестиционные проекты резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Несколько таких крупных проектов уже обсуждаются в ходе трехсторонних встреч руководства фонда, банков-партнеров и компаний. И, в случае принятия положительного решения, они будут профинансированы уже в первом квартале 2016 года», – рассказала исполнительный директор фонда Ксения Плетцер.