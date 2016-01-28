До 31 января жители Дальнего Востока могут приобрести "Интерактивное ТВ 2.0" со скидкой 50%

Также обладатели приставки могут пользоваться популярными дополнительными сервисами «Интерактивного ТВ» – «Управление просмотром» (пауза, перемотка, просмотр с начала, архив передач), «Караоке» (2 тыс. песен), «Родительский контроль» (ограничивает доступ детей к контенту в зависимости от возрастной маркировки), «Мультискрин» (объединяет до 5 экранов: телевизор, компьютер, ноутбук, планшет, Smart TV). Сервисы «Мультискрин» и «Родительский контроль» предоставляются бесплатно, на «Управление просмотром» действует акция, также предполагающая бесплатное использование сервиса до конца января 2016 года. Приставка доступна для заказа на сайте компании www.rt.ru, также ее можно купить в розничной сети «Ростелекома» и в других торговых сетях.