Тепловозы из новой серии ТГ-16М доставлены на Сахалин

Второй локомотив из новой серии ТГ-16М Людиновского тепловозостроительного завода (ЛТЗ) в составе специального сцепа был доставлен от станции Людиново-1 до станции Ванино, и затем через паромную переправу до станции Холмск (Сахалин). Машина была переставлена на узкие колесные пары и в настоящее время проходит техподготовку перед сдачей в постоянную эксплуатацию в Южно-Сахалинском ремонтном локомотивном депо, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
- После проверки всех систем мы передадим сахалинским железнодорожникам эту машину, а затем и третью, которая уже сейчас находится в Ванино. Уверен, что серьезных нареканий к ним не будет, - сообщил заместитель начальника экспериментального цеха ЛТЗ Валерий Карпов.
Напомним, что первый тепловоз этой серии был поставлен в Сахалинское территориальное управление ДВЖД в конце 2014 года. В течение года этот, по сути, опытный образец последовательно проходил все этапы подконтрольной эксплуатации. В ходе испытаний все выявленные замечания передавались на завод-изготовитель, где соответствующие изменения оперативно вносились в проект. Это давно отлаженная схема: выявленные на рабочей модели недостатки фиксируются, и все последующие машины производятся уже с необходимыми доработками, что позволит обеспечить гарантированный срок их эксплуатации не менее 40 лет.
Как рассказал главный инженер эксплуатационного депо в Южно-Сахалинске Вячеслав Черный, ТГ-16М (модернизированный) представляет собой эксклюзивный проект тепловоза нового поколения, разработанный специально для эксплуатации на островной магистрали. Главной его особенностью являются универсальные колесные тележки, в комплект которых входят колесные пары на ширину ныне действующей колеи (1067 мм) и на материковый стандарт – 1520 мм. Именно эта конструктивная разработка позволит эксплуатировать новую машину и в период переустройства узкой колеи на материковый габарит, и после завершения реконструкции островной магистрали на общесетевые стандарты ширины колеи.
На разработку проекта и другие подготовительные работы ушло почти два года. Новый тепловоз проектировался с учётом специфических условий островной магистрали – узкой колеи, сложного плана и профиля пути, сурового климата. По мнению специалистов, новый образец, пришедший на замену выработавшим свой срок ТГ-16, обладает массой достоинств. Это повышенная мощность, более высокая скорость, микропроцессорная система управления, надежные ходовые характеристики. А современный дизайн кабины, эргономика рабочего места и системы электроники облегчат труд локомотивных бригад.
Сегодня «первенец» ЛТЗ находится в эксплуатации на линии Холмск – Взморье – Поронайск. На новом тепловозе уже прошли стажировку более десятка машинистов, готовится к переподготовке на управление новым тепловозом очередная группа в составе 10 человек. Мнение тех, кому уже удалось поработать на ТГ-16М, вполне единодушное: «Отличная машина, именно такая и была нужна на Сахалине!» До конца года, помимо этих трех, на Сахалин прибудут еще две новые машины.
В настоящее время на Сахалине эксплуатируются тепловозы ТГ16 постройки 1967–1975 годов. Инвентарный парк насчитывает 31 машину, из них постоянно в работе находятся около 20.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.