Тепловозы из новой серии ТГ-16М доставлены на Сахалин

Напомним, что первый тепловоз этой серии был поставлен в Сахалинское территориальное управление ДВЖД в конце 2014 года. В течение года этот, по сути, опытный образец последовательно проходил все этапы подконтрольной эксплуатации. В ходе испытаний все выявленные замечания передавались на завод-изготовитель, где соответствующие изменения оперативно вносились в проект. Это давно отлаженная схема: выявленные на рабочей модели недостатки фиксируются, и все последующие машины производятся уже с необходимыми доработками, что позволит обеспечить гарантированный срок их эксплуатации не менее 40 лет.