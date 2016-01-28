zr.media
ГлавноеВсе новости

В Хабаровском крае крали нефть из трубопровода и продавали в Приморье

28 января 2016, 19:08
В преступную группу, похитившую нефть на 9 млн рублей, входило более десяти человек

В преступную группу, похитившую нефть на 9 млн рублей, входило более десяти человек

В Хабаровском крае вынесен приговор первому из участников преступного сообщества, члены которого на протяжении нескольких лет подряд похищали сырую нефть из магистрального нефтепровода «Оха-Комсомольск-на-Амуре» и продавали ее в Хабаровском и Приморском краях. Один из рядовых участников приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на срок шесть месяцев, сообщает ДЕловая газета "Золотой Рог".

Подсудимого признали виновным в участии в преступном сообществе, приведении в негодность нефтепровода, совершении хищений в особо крупном размере.

Подсудимый полностью признал свою вину и активно способствовал расследованию преступлений. Приговор в законную силу пока не вступил.

Преступную организацию, куда вошло более десятка человек, создал в 2013 году житель Комсомольска-на-Амуре. Участники подключались к нефтепроводу, похищали нефть и продавали ее в Хабаровском и Приморском краях.

Сообщество было разделено на несколько групп. Одна из них сделала и тщательно законспирировала три врезки. Другая группа перевозила нефть к местам сбыта. Участникам удавалось оставаться незамеченными по март 2015 года. В результате ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» был причинен ущерб от повреждения магистрального нефтепровода на сумму более чем 480 тыс. рублей, а от хищений сырой нефти - на сумму свыше 9 млн рублей.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

#Новости#Капзатраты нефть#Суд#Корпорация нефти и газа Грузии#Нераспределенный фонд нефть#Добыча нефти в 2016#Как добывают нефть#Стокгольмский суд#Квоты на добычу нефти#Продажа нефти#Запасы нефти США#Медведица Нефть#Нефть-актив#Кража#Добыча нефти США#Сорт нефти#Сургутский городской суд#Газпром нефть шельф#Цены нефть#Европейский рыно нефти и газа#Эталон нефть#Ограничение добычи нефти#Европейский суд по правам человека#Транзит российской нефти#Марка нефти#Европейский суд#Китай импорт нефти#Загрязненная нефть#Нефть газ#Качество нефти#Международная ассоциация транспортировщиков нефти#Добыча нефти#Экспорт нефти Китай#Потери нефти#Добыча нефти 2017#Мировой спрос на нефть#Среднегодовая цена на нефть#Прогноз цен на нефть#Экспортная пошлина на нефть#Рынок нефти#Иран добыча нефти#Апелляционный суд Швеции#Снижение добычи нефти#Экспорт нефти#Поставки нефти#Иранская нефть#Баркиндо. нефть рынок#Добыча нефти в США#Экспортная пошлина нефть#История нефти#Третейский суд#Разработка нефти#Добыча нефти на шельше#Транспортировка нефти#Инвестиции в нефть#Гаагский суд#Рынок перевозок нефти и нефтепродуктов#Нефть и конденсат#Поставка нефти#Газпром нефти#Нефть на оборудование#Запасы нефти#Высшая квалификационная коллегия судей#Басманный суд Москвы#Нефть Грузия#Верховный суд#Прогноз нефть#Транзит нефти#Газпром нефть салават#Хищения нефти#Сланцевая нефть#ЮКОЛА-нефть#Министр нефти венесуэлы#Ледокольные суда#Суда#Шанхайская биржа нефти и газа#Добыча нефти в России#Коэффициент извлечения нефти#Экспорт нефти в Европу#Банк качества нефти#Импорт нефти#Трудная нефть#Нефть#Добыча нефти в океане#Министр нефти Саудовской Аравии#Утечка нефти#Сокращение добычи нефти#Цены на нефть прогноз#Сверхвязкая нефть#Архангельский суд#Цена на нефть#Нефть ВОВ#Разливы нефти#Разлив нефти#Проходка нефть и газ#Газпром нефть#Высокосернистая нефть#Пошлина на нефть#Добыча нефти и газового конденсата#Нефть и Капитал#Мировой рынок нефти#Мировой рынок нефти спрос на нефть#Каюм Нефть#Доходы нефть#Легкая нефть#Нефть на войне#Газпром нефть аэро#СССР нефть#Трудноизвлекаемая нефть#Вельский суд#Нефть зависимость#Аналитика нефть#Экспорт нефти Россия#Добыча нефти России#Нефть в обмен на товары#Избыток нефти#РН-Северная нефть#Хранилище нефти#Розлив нефти#Украина. высокий суд Лондона#Высокий суд Лондона#Арбитражный суд ХМАО#Хищение нефти#Электростанция сырая нефть#Перевозка нефти#Российского университета нефти и газа имени И.М. Губкина#Вывоз нефти#Переработка нефти#Арбитражный суд#Сернистая нефть#США добыча нефти#Бакинская нефть#Оборудование добычи нефти#СССР добыча нефти#Спрос на нефть#Нефть США#Суд ЕС. OPAL#Министр нефти#НДД. экспортная пошлина на нефть#Цены на нефть#Добыча нефти РФ#Технологии в области разведки и добычи нефти 2016#Нефть и газ &ndash; 2016#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56