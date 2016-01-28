В Хабаровском крае крали нефть из трубопровода и продавали в Приморье

Сообщество было разделено на несколько групп. Одна из них сделала и тщательно законспирировала три врезки. Другая группа перевозила нефть к местам сбыта. Участникам удавалось оставаться незамеченными по март 2015 года. В результате ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» был причинен ущерб от повреждения магистрального нефтепровода на сумму более чем 480 тыс. рублей, а от хищений сырой нефти - на сумму свыше 9 млн рублей.