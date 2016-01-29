60% водителей готовы съехать в кювет, чтобы спасти пешехода – это значительно меньше чем в Европе

Так, в случае внезапного появления одного человека на дороге 37,5% опрошенных высказались за продолжение линейного движение с торможением и, как следствие, возможным наездом на пешехода. 3,3% граждан согласились, чтобы машина перестроилась на встречную полосу, по которой движется автомобиль. 58,8% респондентов проголосовали за резкий маневр в сторону кювета, принимая, что этот маневр может привести к возможным собственным травмам и травмам пассажиров, а также порче машины. Примечательно, что в аналогичной ситуации, но уже с группой пешеходов за «наезд» высказались 25,7% людей, за выезд на «встречку» — 3,3%, а за обход по боковине — 71% граждан.