60% водителей готовы съехать в кювет, чтобы спасти пешехода – это значительно меньше чем в Европе

При невозможности затормозить вовремя в случае внезапного появления на дороге пешехода практически 60% водителей высказались за резкий съезд на обочину. При этом 38% россиян считают, что нужно тормозить, несмотря на риск задавить человека, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Об этом свидетельствуют данные исследования университета МИСиС и Московского физико-технического института (МФТИ), с которым ознакомились «Известия». Эксперты отмечают, что, несмотря на некоторое снижение аварийности с пешеходами, ситуация по-прежнему остается критической, федеральные деньги до решения этой проблемы не доходят.
Заказчиком социологического исследования выступила Cognitive Technologies Ольги Усковой, эта фирма занимается разработкой системы искусственного интеллекта для беспилотных грузовиков «КамАЗ». В рамках этой работы изучалась система моральных критериев, определяющих поведение авторобота в экстремальных ситуациях — когда неизбежны ДТП, ущерб здоровью и жизни участников дорожного движения. В компании сообщили, что на основе опроса будут сформированы рекомендации, их передадут в министерства для выработки законодательства, регулирующего поведение беспилотников на дорогах России.
Как заявляют в Cognitive, в ходе исследования опрошены 80 тыс. мужчин и женщин из 47 регионов России разных возвратных групп. Респондентам предлагалось ответить на то, как должен среагировать автомобиль, оборудованный системой беспилотного управления, в случае резкого появления на дороге человека или животного. В исходных условиях говорилось, что автомобиль движется со скоростью 80 км/ч по однополосной загородной дороге.
Так, в случае внезапного появления одного человека на дороге 37,5% опрошенных высказались за продолжение линейного движение с торможением и, как следствие, возможным наездом на пешехода. 3,3% граждан согласились, чтобы машина перестроилась на встречную полосу, по которой движется автомобиль. 58,8% респондентов проголосовали за резкий маневр в сторону кювета, принимая, что этот маневр может привести к возможным собственным травмам и травмам пассажиров, а также порче машины. Примечательно, что в аналогичной ситуации, но уже с группой пешеходов за «наезд» высказались 25,7% людей, за выезд на «встречку» — 3,3%, а за обход по боковине — 71% граждан.
С выбежавшей собакой при схожих входных данных — но с близко идущей попуткой сзади — большинство россияне проголосовало (55,1%) за наезд на животное без торможения, которое может спровоцировать удар заднего транспортного средства. 40,1% россиян, желая спасти собаку, намерены экстренно тормозить, осознавая высокую вероятность ДТП. Искать «счастья» на «встречке» (0,5%) в такой ситуации или объезжать животное по обочине справа (4,2%) захотела лишь небольшая часть из опрошенных. Действующими правилами дорожного движения предписывается линейное торможение с возможным наездом на животное.
— Наибольшая разрозненность респондентов в ответах наблюдается лишь в случаях, когда перед автороботом внезапно появляется собака. Ее жалеют на 13% больше женщин, чем мужчин, — говорится в исследовании. — Наиболее отчаянные поступки в критических ситуациях рекомендуют искусственному интеллекту совершать женщины в возрасте от 31 до 50 лет с высшим образованием. Например, эта категория предпочитает съезд в кювет разрешенной ПДД возможности объехать выбежавшую на дорогу собаку (их доля составила порядка 8% всех женщин, участвовавших в исследовании).
За последние 6 лет в России фиксируется лишь небольшое снижение наездов на людей. По статистике ГИБДД за январь–ноябрь 2015 года произошло 51,2 тыс. (–1,3% к аналогичному периоду предыдущего года) происшествий с участием пешеходов, в которых погибло 6275 человек (–4,7%), 47 221 человек (–0,7%) получили травмы различной степени тяжести.
Эксперты подчеркивают, что в опросе высокий показатель россиян, стремящихся увернуться от наезда на человека, говорит о довольно высоком чувстве ответственности у россиян за чужую жизнь.
— Совершенно твердо можно сказать: в этом плане у нас европейская ментальность. В Африке, азиатских странах, в Китае, где культура вождения невысокая, с большой долей уверенности могу сказать, что аналогичное исследование показало бы — жизнь человеческую там вообще не ценят. Европейские ценности призывают спасти человека по возможности, даже рискуя собственной жизнью, — считает автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.
Если за рулем будет водитель, а не робот, то процент ухода от столкновения будет выше, считает лидер «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
— Поверьте, я этой темой немного занимался — так вот, по моим данным, если говорить не о роботе, а о реальном водителе, то в подавляющем большинстве люди вывернут руль, лишь бы избежать наезда. Это происходит на уровне инстинкта. Вот в какую сторону — это уже другой вопрос. В случае авторобота, я считаю, что в алгоритмах должен быть прописан преимущественный объезд человека. Но робот должен на уровне программы каждую сотую долю секунды превентивно обрабатывать информацию об обочине и встречной полосе, чтобы выбрать единственно правильную траекторию, — убежден Похмелкин.
В настоящее время многие автопроизводители предлагают опциональную систему распознавания пешеходов и животных на дороге. В случае опасности она останавливает машину на линейной траектории, но работа системы ограничена скоростью автомобиля — не более 20–50 км/ч.
На Западе, где вовсю тестируют автономные автомобили, эта тема также актуальна. Например, в опубликованном осенью 2015 года исследовании Школы экономики Тулузы говорится, что, по мнению 75% респондентов, авторобот должен увернуться, жертвуя жизнью пассажиров ради жизни одного пешехода. А известный автономный Google Car планирует встраивать внешнюю подушку безопасности для пешехода для случаев, когда контакта не избежать, это следует из не так давно зарегистрированного патента Google, Inc.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.