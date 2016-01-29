До старта сельхозпереписи в Приморье осталось 150 дней

«Село в порядке - страна в достатке», - под таким девизом с 1 июля по 15 августа 2016 года в Приморье, как и по всей России, пройдет Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«В Приморье подготовка к этому сплошному обследованию идет полным ходом, создана вся нормативная база и составлен календарный план реализации масштабного мероприятия, - рассказывает зам. руководителя Приморскстата Елена ФИЛОНОВА. - Перепись коснется не только тех, кто занимается сельхопроизводством на профессиональном уровне, но и значительной части населения. Ее участниками станут граждане, имеющие участки под индивидуальное жилищное строительство, под ведение личного подсобного хозяйства, многочисленные дачники, садоводы, огородники.
Всего предстоит обследовать более 2.5 тысяч сельхозорганизаций, крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. А также почти 167 тысяч личных подсобных хозяйств населения и более 1000 садоводческих и огороднических обществ».
Проведение переписи позволит составить полную картину современного состояния сельского хозяйства, его ресурсного потенциала и повысить эффективность государственного регулирования аграрной отрасли в целом.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.