До старта сельхозпереписи в Приморье осталось 150 дней

«В Приморье подготовка к этому сплошному обследованию идет полным ходом, создана вся нормативная база и составлен календарный план реализации масштабного мероприятия, - рассказывает зам. руководителя Приморскстата Елена ФИЛОНОВА. - Перепись коснется не только тех, кто занимается сельхопроизводством на профессиональном уровне, но и значительной части населения. Ее участниками станут граждане, имеющие участки под индивидуальное жилищное строительство, под ведение личного подсобного хозяйства, многочисленные дачники, садоводы, огородники.