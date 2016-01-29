Доллар продолжает сдавать позиции

Риторика со стороны ОПЕК и России о возможной реакции со стороны предложения для борьбы с проблемой перенасыщения рынка показывает, что стороны достигли предела допустимости на текущих ценовых уровнях, которые, таким образом, можно считать «дном». Перспективы сохранения мягкой денежно-кредитной политики ФРС на фоне разочаровывающих корпоративных отчетов и невоодушевляющих макроданных (слабый рост под влиянием проблем в Китае и падения мировых цен на сырье) также поддерживают рынки. В этой связи данные по ВВП США представляют особый интерес.