"Гриппозные" больничные оплатят на 100%

Герасименко отметил, что положительно относится к данному предложению «В принципе идея правильная, потому что это именно острая инфекция, опасная для окружающих, важно не заражать других, поэтому я поддерживаю эту идею. Вопрос только в том, что сейчас уже не успеют в этот сезон. Грипп продлится еще где-то месяц, а потом пойдет резко на спад», - рассказал он.