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"Гриппозные" больничные оплатят на 100%

29 января 2016, 16:10
Это позволит сократить число любителей переносить инфекцию "на ногах"
Сюжет
В России

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко поддержал идею стопроцентной оплаты больничных в период эпидемии гриппа. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», сенатор Вадим Тюльпанов обратился к вице-премьеру Ольге Голодец с предложением пересмотреть порядок начисления выплат при получении листов временной нетрудоспособности (больничных).

По мнению Тюльпанова, действующий порядок расчета размера выплат заставляет граждан переносить инфекцию «на ногах», способствуя ее дальнейшему распространению.

Герасименко отметил, что положительно относится к данному предложению «В принципе идея правильная, потому что это именно острая инфекция, опасная для окружающих, важно не заражать других, поэтому я поддерживаю эту идею. Вопрос только в том, что сейчас уже не успеют в этот сезон. Грипп продлится еще где-то месяц, а потом пойдет резко на спад», - рассказал он.

Депутат пояснил, что если сенаторы выйдут с такой законодательной инициативой, пока она пройдет все процедуры, реализовываться в случае принятия она будет только в следующем году.

По мнению Герасименко, механизмы работы Фонда социального страхования, из бюджета которого оплачиваются больничные, позволяют реализовать эту идею. «Это не такие большие объемы. Самое главное, что один заболевший гриппом заражает порядка десяти человек. Здесь не будет перерасхода фонда, будет экономия за счет того, что будут меньше заболевать другие», - добавил депутат.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Истории больных коронавирусом#Инфекционные болезни#В России#Общество
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