Игры меняют мозг геймера

Американские ученые из Университета Юты в сотрудничестве с корейскими коллегами из Университета Чунан сумели увидеть, чем мозг подростка, пристрастившегося к видеоиграм отличается от мозга обычного его сверстника. Интересно, что эти перестройки в мозгу игромана могут быть как полезные, так и вредные - при этом одно всегда идёт рядом с другим. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».