Игры меняют мозг геймера

Американские ученые из Университета Юты в сотрудничестве с корейскими коллегами из Университета Чунан сумели увидеть, чем мозг подростка, пристрастившегося к видеоиграм отличается от мозга обычного его сверстника. Интересно, что эти перестройки в мозгу игромана могут быть как полезные, так и вредные - при этом одно всегда идёт рядом с другим. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Авторы исследования задались вопросом: какие изменения в головном мозге подростка присутствуют при длительном злоупотреблении играми (ставшее уже официальным психическим заболеванием, внесенным в руководство Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V).
Для исследования ученые отобрали 106 мальчиков-игроманов в возрасте от 10 до 19 лет с достоверно диагностированной аддикцией к видеоиграм по DSM-5 и 80 мальчиков того же возраста без игрового пристрастия. Мозг всех испытуемых сканировался при помощи фМРТ. Оказалось, что у игроманов наблюдается статистически достоверная гиперкоммуникация (увеличение количества связей) между некоторыми областями мозга. Всего команда анализировала 25 различных областей мозга и 300 комбинаций связей между ними.
«Большинство изменений, которые мы обнаружили, можно назвать позитивными. Однако, «хорошие» изменения неотделимы от проблем, которые идут с ними», - пояснил доктор Джеффри Андерсон, первый автор исследования, доцент нейрорадиологии школы медицины Университета Юты.
«Нехорошие» изменения связаны с повышенной отвлекаемостью и невозможностью себя контролировать.
По словам исследователей, некоторые новые «гиперсвязи» улучшают обработку визуальных и аудиальных сигналов, реакцию, сосредоточенность на цели. Это полезно и может позволит человеку действовать и мыслить более эффективно.
Однако другие изменения более тревожны. Особые опасения вызывает гиперкоммуникация между дорсолатеральной частью префронтальной коры и височно-теменным узлом. Точно такие же изменения встречаются при таких нейропсихиатрических проблемах, как шизофрения, болезнь Дауна и аутизм. Они же встречаются у людей, которые характеризуются плохим контролем над побуждениями.
Вот полный список участков мозга, у которых у игроманов отмечена повышенная «густота коннектома»:
- слуховая кора - двигательная кора (слух-движение),
- слуховая кора - дополнительная моторная область,
- слуховая кора - передняя поясная кора (слух - салиентная сеть - структура мозга, отвечающая за распознавание стимула),
- фронтальное глазодвигательное поле - передняя поясная кора (зрение - салиентная сеть),
- фронтальное глазодвигательное поле - передняя островковая доля большого мозга (зрение - салиентная сеть),
- дорсолатеральная часть префронтальной коры - височно-теменной узел.
Авторы подчеркивают, что пока точно неизвестно: вызывают ли игры «перемонтаж» мозга, или люди с такими особенностями коннектома становятся игроманами.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.