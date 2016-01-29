Минстрой включил в антикризисный план 2016 года поддержку ипотечных заемщиков

«Антикризисный план правительства пока не сформирован. Минстрой направил свои предложения. Среди этих предложений поддержка регионов в части инфраструктуры в рамках программы «Жилье для российской семьи». Также по линии АИЖК есть программа поддержки людей, взявших ипотеку и попавших в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, это поправки к закону о дольщиках, касающиеся ужесточения требований к застройщикам, и дополнительные меры защиты для людей, которые решили приобрести жилье по этому механизму», — передает слова своего собеседника Rambler News Service.