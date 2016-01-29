Названа критическая цена на нефть

Российские нефтяные компании смогут пережить текущую ситуацию с ценами на нефть, лишь сократят инвестиции, но $20 за баррель не выдержит никто, заявил первый замминистра энергетики Алексей Текслер. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Компании выдержат при текущем моменте — только перестанут делать инвестиции, $20 не выдержит никто», — сказал он в эфире РБК ТВ.
«Из-за падения цены на нефть прежде всего страдает бюджет РФ», — напомнил чиновник. В случае с нефтью Западной Сибири 75−80% стоимости нефти изымалось в бюджет. При $50 это сократилось до $30−31 с барреля, при $30 за баррель — $12−13, а при $20 — до $4.
Он напомнил, что у российских компаний расходы на добычу нефти (lifting cost) составляют $3−6 за баррель, в целом себестоимость (cash costs) — $15−16 за баррель.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.