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Названа критическая цена на нефть

29 января 2016, 13:15
Ее не переживет никто
Сюжет
В России

Российские нефтяные компании смогут пережить текущую ситуацию с ценами на нефть, лишь сократят инвестиции, но $20 за баррель не выдержит никто, заявил первый замминистра энергетики Алексей Текслер. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Компании выдержат при текущем моменте — только перестанут делать инвестиции, $20 не выдержит никто», — сказал он в эфире РБК ТВ.

«Из-за падения цены на нефть прежде всего страдает бюджет РФ», — напомнил чиновник. В случае с нефтью Западной Сибири 75−80% стоимости нефти изымалось в бюджет. При $50 это сократилось до $30−31 с барреля, при $30 за баррель — $12−13, а при $20 — до $4.

Он напомнил, что у российских компаний расходы на добычу нефти (lifting cost) составляют $3−6 за баррель, в целом себестоимость (cash costs) — $15−16 за баррель.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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