Названа критическая цена на нефть

«Из-за падения цены на нефть прежде всего страдает бюджет РФ», — напомнил чиновник. В случае с нефтью Западной Сибири 75−80% стоимости нефти изымалось в бюджет. При $50 это сократилось до $30−31 с барреля, при $30 за баррель — $12−13, а при $20 — до $4.