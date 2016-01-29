Портфель действующих карт Сбербанка по итогам 2015 года составил почти 118 млн

«В этом году Сбербанк продолжил совершенствовать свои карточные предложения, развивать удаленные каналы обслуживания и наращивать эквайринговую инфраструктуру, - отметил Ростислав Яныкин. - Благодаря этому, объем безналичных операций по картам Сбербанка достиг 50%, доля по объему снятия наличных снизилась на 8%. Мы видим, что все меньше людей используют карты только для того, чтобы снимать наличные деньги. Это означает, что клиенты больше доверяют Сбербанку и позитивно оценивают наши усилия по совершенствованию продуктов и сервисов».