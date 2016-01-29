Резиденты Свободного порта Владивосток игнорируют свободную таможенную зону

«Что касается нас (ДВТУ), то мы готовимся работать в рамках Свободного порта. Уже создана рабочая группа как в управлении, так и в таможнях Приморья. Специалисты готовы к диалогу. Кроме того, такие контакты уже проходили на уровне консультаций. Мы готовы рассказать о правилах работы в СТЗ, более того, в настоящий момент уже «на выходе» ряд документов, которые регламентируют работу таможни по контролю товара, который находится в СТЗ в Свободном порте Владивосток», - пояснил Юрий Ладыгин.