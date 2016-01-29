Резиденты Свободного порта Владивосток игнорируют свободную таможенную зону

Документы, регламентирующие перемещение товаров в рамках новой таможенной процедуры, еще «на выходе»
Режим Свободной таможенной зоны (СТЗ) в рамках Свободного порта Владивосток пока не работает, обращений от резидентов на данный момент нет, сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий ЛАДЫГИН. Документов, которые регламентируют работу таможни по контролю товара, который находится в СТЗ
По его словам, из 33 организаций, пожелавшими на данный момент стать резидентами Свободного порта Владивосток, реально никто в таможенные органы за тем, чтобы заявить режим свободной таможенной зоны, не обращался.
«Что касается нас (ДВТУ), то мы готовимся работать в рамках Свободного порта. Уже создана рабочая группа как в управлении, так и в таможнях Приморья. Специалисты готовы к диалогу. Кроме того, такие контакты уже проходили на уровне консультаций. Мы готовы рассказать о правилах работы в СТЗ, более того, в настоящий момент уже «на выходе» ряд документов, которые регламентируют работу таможни по контролю товара, который находится в СТЗ в Свободном порте Владивосток», - пояснил Юрий Ладыгин.
Досье «Золотого Рога»: Закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу 12 октября 2015 года. Он предусматривает пакет административных и налоговых преференций для резидентов. Режим свободного порта действует на территории 15 муниципальных образований Приморского края, охватывающих практически весь юг Приморья.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток