Сихотэ-Алинский заповедник делится уникальным опытом по работе с фотоловушками

«Для нас это первый и довольно успешный опыт проведения такого масштабного учебного мероприятия. У заповедника и его коллег из Общества сохранения диких животных накоплен огромный опыт и знания в области изучения и сохранения дикой природы, поэтому с уверенностью можно говорить о том, что этот тренинг не последний. Уже сейчас мы готовим программу нового семинара», – отметил Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского заповедника.