Строительство оптической сети MetroEthernet завершено в поселке Зарубино Приморского края

В Зарубино Приморского края стартовали продажи "высокоскоростных тарифов" от "Ростелекома". Теперь жителям поселка доступен высокоскоростной интернет, а также услуга «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома», пишет Деловая газета "Золтой Рог".
«После строительства оптической сети жителям Зарубино доступны новые тарифные планы со скоростью до 8 Мбит/сек, что значительно изменит качество предоставляемых телекоммуникационных услуг», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
Кроме высокоскоростного интернета в Зарубино доступно «Интерактивное телевидение». В рамках данной услуги предоставляется более 200 каналов в цифровом качестве (из них более 30 – в HD-качестве). Трансляция и прием видеосигнала осуществляется с помощью специальных абонентских ТВ-приставок, благодаря чему качество телевидения не зависит от погодных условий.
Отметим, что до настоящего момента услуги в Зарубино предоставлялись по медной технологии. Новой оптической сетью по технологии MetroEthernet охвачено порядка 1200 домохозяйств поселка.
На сегодняшний день переключение клиентов «Ростелекома» с «меди» на «оптику» осуществляется абсолютно бесплатно. Подать заявку на проверку технической возможности переключения можно по телефону 8-800-1000-800.
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.