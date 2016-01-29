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Центробанк Японии ввел отрицательную процентную ставку

29 января 2016, 18:01
Отрицательная ставка -0,1 % будет введена в стране с начала февраля

Центробанк Японии принял решение о введении отрицательной процентной ставки. Переход к политике отрицательных процентных ставок, проведение мягкой монетарной политики связаны со стремлением ЦБ Японии достичь целевых показателей инфляции в 2% (их планируется достигнуть к первой половине 2017 года) и простимулировать экономический рост. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В ближайшем будущем ЦБ Японии собирается сделать процентную ставку по текущим счетам отрицательной — опустить ее до – 0,1%.

Как сообщает Bloomberg, решение об отрицательной процентной ставке было принято голосованием — из девяти членов японского Центробанка пятеро высказались за. При этом ЦБ отметил, что готов и дальше, если посчитает нужным, снижать процентную ставку.

Ставка – 0,1% будет применяться к текущим счетам финансовых учреждений у Банка Японии.

Отрицательная ставка будет введена с начала февраля. Среди прочего, ЦБ будет скупать гособлигации, бумаги фондов, инвестирующих в недвижимость, а также биржевых фондов с целью расширить денежную базу.

Согласно статистике Минэкономики Японии, в декабре промышленное производство в стране сократилось на 1,4%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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