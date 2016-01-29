В России создан Почта Банк

«Создание Почта Банка – знаковое событие не только для Почты России и Группы ВТБ, но и для нашей страны в целом. Первые попытки открыть почтовый банк в России были предприняты более 15 лет назад, однако реализовать этот проект до сих пор не удавалось, – отметил генеральный директор Почты России Дмитрий СТРАШНОВ. – Создание Почта Банка – это возможность повысить доступность финансовых услуг для жителей всей страны, привлечь в экономику денежные средства, которые находятся у населения в наличном обороте, а также усилить конкуренцию на рынке финансовых услуг».