Вождение автомобиля помогает избежать старческого слабоумия

К сожалению, в силу возраста люди почти неизбежно сталкиваются с необходимостью прекращения управления автомобилем, отмечают исследователи. И когда это время приходит, важно принять во внимание все негативные последствия такого шага для здоровья и составить индивидуальный план, позволяющий сохранить мобильность и социальные функции.