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Вождение автомобиля помогает избежать старческого слабоумия

29 января 2016, 15:00
Пожилые автомобилисты получают от вождения пользу сравнимую с решением кроссвордов и изучением иностранных языков

Управление автомобилем помогает предотвращать развитие деменции. Согласно выводам ученых, вождение снижает риск ухудшения когнитивных функций благодаря тому, что требует от водителя бдительности, а также дарит ему ощущение самоконтроля, личной свободы и независимости. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Journal of the American Geriatrics Society.

Кроме того, использование автомобиля позволяет многим пенсионерам, испытывающим проблемы с общественным транспортом, вести более активный образ жизни.

Пожилые автомобилисты получают от вождения пользу сравнимую с решением кроссвордов и изучением иностранных языков.

Исследователи также обнаружили, что когда пожилые автомобилисты вынуждены отказываться от вождения, состояние их психического и физического здоровья ухудшается, что может приводить к депрессии.

К сожалению, в силу возраста люди почти неизбежно сталкиваются с необходимостью прекращения управления автомобилем, отмечают исследователи. И когда это время приходит, важно принять во внимание все негативные последствия такого шага для здоровья и составить индивидуальный план, позволяющий сохранить мобильность и социальные функции.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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