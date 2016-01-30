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Издательская компания "Золотой Рог" стала лауреатом трех номинаций конкурса "Торговая марка года"

30 января 2016, 13:00
28 января состоялась церемония награждения победителей дальневосточного конкурса.

28 января состоялась церемония награждения победителей дальневосточного конкурса "Торговая марка года-2015". Издательская компания «Золотой Рог» получила сразу три награды. Так, в номинации "Региональный бренд" золотой приз завоевала деловая газета "Золотой Рог, а журнал "Дальневосточный капитал" - бронзовый. В номинации "Информационное содействие бизнесу" сайт ZRress.ru стал серебряным призером. Конкурс "Торговая марка года" учрежден в 2002 году по инициативе Приморской торгово-промышленной палатой. В этот раз он проходил при поддержке администрации Приморского края, администрации Владивостока и наиболее рейтинговых средств массовой информации Дальнего Востока, среди которых издательская компания "Золотой Рог" выступает постоянным информационным партнером конкурса. "Торговая марка года" - самая авторитетная бизнес-награда Дальнего Востока в области эффективного маркетинга, рекламы, продвижения товаров и услуг. Имена победителей конкурса становятся символами Дальнего Востока. "Перед компаниями сейчас стоит серьезная задача вывод наших торговых марок на внешние рынки, - отметил почетный гость церемонии награждения Сергей ПАВЛЕНКО, директор департамента экономики и развития предпринимательства администрации Приморского края. - Я бы хотел, чтобы в следующем году участники конкурса "Торговая марка года" заблистали не только на территории Дальневосточного федерального округа, но и в Российской Федерации и странах АТР". Ежегодное награждение наиболее успешных проектов в области построения брендов способствует усилению конкурентоспособности и а также формирует политическую и экономическую репутацию Дальнего Востока. В составе жюри конкурса - профессионалы сферы маркетинга, интеллектуальной собственности, дизайна, PR. Наталья КОМИССАРОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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