Банкам разрешили рассчитывать нормативы по курсу на 1 января 2016 года

До конца 2015 года коммерческие банки имели право при расчете нормативов по активам, размещенным до начала 2015 года, исходить из курса доллара 55 руб. Курс евро при этом принимался равным 64 руб., курс фунта стерлингов — 86 руб., а курс швейцарского франка — 58 руб. Однако с 1 января ЦБ отменил действие введенных в конце 2014 года льгот, в том числе обязал банки использовать для расчета обязательных нормативов текущие курсы валют, которые в начале 2016 года резко пошли вверх. 22 января официальный курс доллара впервые перевалил за 83 руб.