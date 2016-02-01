Доллар и евро растут на фоне дешевеющей нефти

В начале торгов 1 февраля курсы доллара и евро на Московской бирже снова выросли. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», со ссылкой на данные Московской биржи, первые сделки по американской валюте прошли в интервале 75,48 – 76,02 рубля.
Средний курс за две минуты составил 75,85 рубля за доллар. Это на 42 копейки выше отметки предыдущего закрытия. Евро вырос на 55 копеек, до 82,29 рубля. Стоимость бивалютной корзины выросла на 48 копеек, до 78,75 рубля.
Эксперты полагают, что отступления рубля к доллару и евро связано с подешевением нефти. Стоимость фьючерсов на Brent к 10:00 по Москве составила 35,2 доллара за баррель. Это на 2% ниже предыдущего уровня.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.