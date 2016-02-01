К нашей галактике с огромной скоростью приближается чудовищных размеров космическое облако

По словам одного из исследователей Андрю Фокса, путь займет около 30 миллионов лет. Ворвавшись в Млечный путь, облако запустит процесс звездообразования. Газа в нем достаточно для создания двух миллионов звезд. Облако имеет форму кометы. Его масштабы поистине чудовищны. Длина составляет около 11 тысяч световых лет, ширина - 2,5 тысячи световых лет. "Если бы оно было видимым в небе, то занимало бы область в 30 раз больше диаметра Луны во время полнолуния", - говорят в NASA.