Кандидатами на приватизацию названы госпакеты "Роснефти" и "Аэрофлота"

За два года правительство рассчитывает заработать на продаже государственного имущества 1 трлн руб., говорил ранее министр финансов Антон Силуанов. Ранее правительство раскрывало официальный план по доходам от приватизации на 2016 г. – 33,2 млрд руб. Но за счет продажи долей в таких компаниях, как «Роснефть» (государство готово продать 19,5%), «Башнефть» (50,08% принадлежит государству, еще 25% плюс 1 акция – Башкирии) и в целом ряде других, можно привлечь в казну до 1 трлн руб., заявлял Силуанов. Акции «Роснефти», приводил он пример, должны быть проданы не менее чем за 500–550 млрд руб.