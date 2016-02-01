Оформить ипотеку с господдержкой в Сбербанке приморцы могут до конца февраля

Напомним, программа «Ипотека с государственной поддержкой» стартовала в Сбербанке 18 марта 2015 г. Основное условие программы – покупка жилья у застройщика на первичном рынке. Важно, чтобы объект возводился в соответствии с 214-ФЗ о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, также можно приобрести квартиру у застройщика в уже сданном доме. Максимальная сумма кредита по программе составляет 3 млн рублей, первоначальный взнос – от 20%, а срок – до 30 лет для всех категорий заемщиков. В таком случае жители Приморья могут оформить жилищный кредит по ставке 11,4%. При этом по кредитам Сбербанка для физических лиц нет никаких комиссий, а ставка 11,4% годовых сохраняется на всем протяжении действия договора: как во время строительства объекта, так и после регистрации права собственности.