Россияне перестали брать кредиты

В 2015 году банки выдали населению почти в два раза меньше кредитов, чем годом ранее — в денежном выражении объем упал с 4,5 трлн рублей до 2,4 трлн рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Об этом свидетельствует анализ базы данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По оценкам экспертов, двукратных спадов кредитования не было с 1998 года.
Число выданных кредитов за прошлый снизилось с 30,6 млн до 21,7 млн штук, то есть с учетом общих объемов налицо снижение средней суммы выдаваемого кредита — примерно со 147 тыс. рублей до 110 тыс. рублей.
По данным ОКБ, пишут "Известия", наибольший объем розничных займов за прошлый год предоставлен банками в декабре (2,4 млн штук на 275 млрд рублей). За последний месяц прошлого года на фоне столь существенного спада кредитования выдано всего на 8% меньше кредитов, чем в декабре 2014-го. Высокие для 2015 года показатели зафиксированы в декабре по таким продуктам, как кредитные карты и займы наличными (снижение в годовом выражении лишь на 5-15%).
По словам замдиректора аналитического департамента инвестиционной компании «Окей Брокер» Сергея Алина, о том, что банковский сектор в 2015 году показал худшую динамику как минимум за семь лет, свидетельствуют и данные Центробанка (подобная статистика регулятором ведется с 2009 года, более старых данных «Известиям» ЦБ не предоставил). На текущий момент на сайте регулятора доступна информация по состоянию на 1 декабря 2015 года.
Если сравнивать годовые темпы роста выдач на начало декабря, то в прошлом году отмечено серьезное снижение (в 1,5 раза, с 7,8 трлн до 5,2 трлн рублей), в 2014-м выдачи упали всего на 1%, в 2013-м — рост на 21%, в 2012-м — рост на 36%, в 2011-м — рост на 49%, в 2010-м — плюс 37%.
Эксперт-аналитик MFX Broker Александр Гриченков, спад кредитования в 2015 году стал рекордным за последние 17 лет.
— Исходя из данных Центробанка, даже в кризисном 2009 году общее сокращение новых кредитов не превышало 9%, тогда как в 2015-м заметно превысило это значение. Больший спад кредитования наблюдался лишь в дефолтном 1998 году, — говорит Гриченков. — Показатели 2015 года обусловлены, главным образом, резким ухудшением условий кредитования — ставки по банковским кредитам в 2015 году превышали 25%. Ситуация не сравнима с той, которая сложилась в 1998 году. Тогда вся финансовая система после дефолта просто не функционировала, внешний долг государства превышал 150% ВВП, а ключевая ставка ЦБ составляла 150%.
Сейчас ключевая ставка (по которой ЦБ кредитует банки) установлена регулятором на уровне 11% годовых. Напомним, в декабре 2014 года регулятор дважды повышал ключевую ставку: 12 декабря — с 9,5% до 10,5%, 16 декабря — сразу на 6,5 процентного пункта, до 17%. Вслед за ключевой ставкой выросли и проценты по кредитам. В начале февраля 2015 года ЦБ снизил ключевую ставку, опустив ее до 15%, в середине марта регулятор понизил ее еще на 1 процентный пункт, до 14%. Регулятор снижал ставку еще трижды: в начале мая — до 12,5%, а в середине июня — до 11,5%, в начале августа — до 11%, на прошлой неделе ЦБ в очередной раз оставил ее неизменной.
Первый замправления банка «Югра» Юрий Мельников указал на ряд причин столь рекордного спада кредитования в прошлом году.
— До 2014 года объемы выдачи существенно росли в течение нескольких лет, поэтому можно говорить об эффекте высокой базы. Кроме того, на фоне сложной ситуации в экономике и выросшей закредитованности населения, банки существенно скорректировали свои модели управления рисками. Требования к заемщикам стали жестче, согласованные суммы кредитов меньше, — говорит Мельников.
Наблюдаемый в декабре рост кредитной активности россиян, говорит замгендиректора ОКБ Николай Мясников, связан прежде всего с сезонным фактором — многие россияне испытывают необходимость в заемных средствах перед новогодними праздниками. Вдобавок, по его словам, так же как и в конце 2014 года, в условиях очередного витка ослабления рубля, люди спешили приобрести технику, автомобили и другие дорогостоящие товары до очередного повышения цен — в том числе и в кредит.
— К тому же в IV кварталу 2015 года наблюдалась тенденция по снижению доли просроченных кредитов, поэтому часть банков пересмотрела свои кредитные стратегии, повысив уровень одобрения к концу года. В частности, некоторые организации возобновили выдачи кредитов для клиентов «с улицы» для наращивания клиентской базы и получения процентного дохода. В то же время крупные универсальные банки стали более активно предлагать кредитные продукты существующим зарплатным клиентам и владельцам депозитов, — говорит Мясников. — Несмотря на то, что на рынке определенно наблюдается некоторое оживление, делать долгосрочные прогнозы на год пока преждевременно — скорее всего, текущая макроэкономическая ситуация, снижение реальных доходов населения и недостаток зарубежных инвестиций вряд ли позволят банкам существенно нарастить кредитование в 2016 году.
Директор по банковским рейтингам Raex («Эксперт РА») Александр Сараев согласен, что «перейти к стабильному росту не получится как в силу внешних факторов, так и внутренних».
— Розничные банки сильно сократили свою инфраструктуру и сотрудников. Для ее восстановления нужны время и ресурсы, а главное стабилизация ситуации в экономике, — отметил эксперт. — В 2016 году, общая динамика в годовом выражении будет, скорее всего, около ноля, но мы будем видеть периоды оживлений.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.