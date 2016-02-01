Россияне перестали брать кредиты

Сейчас ключевая ставка (по которой ЦБ кредитует банки) установлена регулятором на уровне 11% годовых. Напомним, в декабре 2014 года регулятор дважды повышал ключевую ставку: 12 декабря — с 9,5% до 10,5%, 16 декабря — сразу на 6,5 процентного пункта, до 17%. Вслед за ключевой ставкой выросли и проценты по кредитам. В начале февраля 2015 года ЦБ снизил ключевую ставку, опустив ее до 15%, в середине марта регулятор понизил ее еще на 1 процентный пункт, до 14%. Регулятор снижал ставку еще трижды: в начале мая — до 12,5%, а в середине июня — до 11,5%, в начале августа — до 11%, на прошлой неделе ЦБ в очередной раз оставил ее неизменной.