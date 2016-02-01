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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 11%

1 февраля 2016, 12:00
В случае усиления инфляционных рисков ЦБ не исключает ужесточения денежно-кредитной политики в марте
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В России

Совет директоров Банка России не нашел оснований для снижения ключевой ставки. Она останется на достаточно жестком уровне в 11 процентов. Как сообщает Деловая газета «Золотой Рог», такое решение, единодушно предсказанное аналитиками, власти приняли в четвертый раз подряд, опасаясь увеличения инфляции.

Цель по инфляции (4 процента к концу 2017 года) совет директоров оставил прежней, однако риски отклонения инфляции от цели возросли, констатировали в ЦБ.

"На фоне новой волны снижения нефтяных цен месячные темпы роста потребительских цен стабилизировались на высоком уровне. Повысился риск ускорения инфляции", - отмечается в сообщении ЦБ.

В конце октября ЦБ впервые прямо пообещал снизить ключевую ставку "на одном из ближайших заседаний совета директоров", повторив это обещание в декабре. На этот раз ЦБ сделал прямо противоположный сигнал, допустив повышение ключевой ставки. "В случае усиления инфляционных рисков Банк России не исключает ужесточения денежно-кредитной политики", - пообещали в ЦБ.

Следующее заседание совета директоров ЦБ состоится 18 марта, пишет «РГ».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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