Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 11%

Совет директоров Банка России не нашел оснований для снижения ключевой ставки. Она останется на достаточно жестком уровне в 11 процентов. Как сообщает Деловая газета «Золотой Рог», такое решение, единодушно предсказанное аналитиками, власти приняли в четвертый раз подряд, опасаясь увеличения инфляции.