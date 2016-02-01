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В феврале в Южной Корее пройдёт фестиваль шопинга "Korea Grand Sale"

1 февраля 2016, 17:03
Скидки продлятся до 29 февраля
Сюжет
Туризм

В рамках объявления 2016-2018 гг. годами посещения Кореи в период с 1 по 29 февраля 2016 года пройдёт Фестиваль шопинга "Korea Grand Sale" для иностранных туристов. Всем участникам будут предоставлены различные скидки в случае пользования сервисом авиакомпаний и отелей, главных универмагов и пунктов беспошлинной торговли Duty Free, крупных супермаркетов, тематических парков. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В этот раз также планируется организовать мероприятие «Свидание и шопинг со звездой», которое пользовалось огромной популярностью среди поклонников «корейской волны» во время прошлого фестиваля.

Подробную информацию можно посмотреть на официальном веб-сайте «Korea Grand Sale» www.koreagrandsale.co.kr

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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