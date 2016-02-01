В феврале в Южной Корее пройдёт фестиваль шопинга "Korea Grand Sale"

В рамках объявления 2016-2018 гг. годами посещения Кореи в период с 1 по 29 февраля 2016 года пройдёт Фестиваль шопинга "Korea Grand Sale" для иностранных туристов. Всем участникам будут предоставлены различные скидки в случае пользования сервисом авиакомпаний и отелей, главных универмагов и пунктов беспошлинной торговли Duty Free, крупных супермаркетов, тематических парков. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».