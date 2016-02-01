В Приморье найденный на "Земле леопарда" тигренок не справился с последствиями истощения

Тем временем, сотрудники Центра реабилитации продолжают оказывать всю необходимую помощь первой тигрице, которая в настоящее время содержится в просторном открытом вольере. Малышка чувствует себя хорошо и уже самостоятельно охотится на кроликов. По предположению специалистов, выжившая самка и две погибшие – это котята из одного помета, которые остались без матери в конце 2015 года. Еще до обнаружения первой малышки сотрудники национального парка получили сведения о том, что три тигренка были замечены местными жителями. Поиски осиротевших котят затрудняло практически полное отсутствие снега. Жители окрестных поселений были заблаговременно осведомлены о потенциальной встрече с хищниками, поэтому при обнаружении всех трех тигриц они сразу же сообщали о ситуации сотрудникам «Земли леопарда». По мнению ученых, мать детенышей погибла, либо бросила котят из-за слабого материнского инстинкта.