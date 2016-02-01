В Приморье найденный на "Земле леопарда" тигренок не справился с последствиями истощения

Пятимесячный тигренок, обнаруженный на территории «Земли леопарда» на прошлой неделе, умер ранним утром 1 февраля, несмотря на все усилия специалистов национального парка и Центра реабилитации. Длительное голодание и переохлаждение нанесли организму юной самки непоправимый урон, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Как писал "Золотой Рог", обессиленная тигрица была найдена у автомобильной дороги неподалеку от села Барабаш в Хасанском районе 27 января. Найденыш был сильно истощен, практически не передвигался из-за ослабленных задних конечностей. Государственным инспекторам отдела охраны «Земли леопарда» даже не понадобились медикаментозные средства для обездвиживания особи. Третью за последний месяц маленькую тигрицу немедленно перевезли в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных (ПРОО «Центр «Тигр»), в котором с конца декабря находится ее предполагаемая сестра. Ветеринары оценивали состояние хищница как крайне тяжелое, но стабильное.
Почти пять дней тигрица провела в карантинном блоке Центра. Она получала всю необходимую медицинскую помощь, была проведена поддерживающая терапия, хищнице выдавались антибиотики и витамины. Специалистами не фиксировались ухудшения состояния, наблюдалась нормальная температура тела. Тигрица получала корм небольшими порциями 4-5 раз в день и питалась самостоятельно. Однако улучшений также не было: спустя несколько дней реабилитации тигрица по-прежнему испытывала затруднения при попытке передвигаться.
«В отличие от второй тигрицы, которая скончалась спустя двое суток после обнаружения, у этой особи не было проблем с желудочно-кишечным трактом, однако была нарушена координация, – говорит Екатерина Блидченко, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда», зоолог ПРОО «Центр «Тигр». – Животное было практически не способно сохранять устойчивое положение. Мы предполагаем, что в организме начались необратимые процессы из-за длительного голодания, развилась мышечная дистрофия. Возможно, у тигрицы была поражена центральная нервная система».
Около 6 утра в понедельник, 1 февраля, ветеринары констатировали смерть маленькой хищницы. Точная причина гибели животного будет установлена после вскрытия.
Тем временем, сотрудники Центра реабилитации продолжают оказывать всю необходимую помощь первой тигрице, которая в настоящее время содержится в просторном открытом вольере. Малышка чувствует себя хорошо и уже самостоятельно охотится на кроликов. По предположению специалистов, выжившая самка и две погибшие – это котята из одного помета, которые остались без матери в конце 2015 года. Еще до обнаружения первой малышки сотрудники национального парка получили сведения о том, что три тигренка были замечены местными жителями. Поиски осиротевших котят затрудняло практически полное отсутствие снега. Жители окрестных поселений были заблаговременно осведомлены о потенциальной встрече с хищниками, поэтому при обнаружении всех трех тигриц они сразу же сообщали о ситуации сотрудникам «Земли леопарда». По мнению ученых, мать детенышей погибла, либо бросила котят из-за слабого материнского инстинкта.
Напомним, что предполагаемые сестры погибшей тигрицы были обнаружены в конце декабря и начале января в центральной части Хасанского района в Приморье. Первая хищница вышла к людям в поисках пищи и едва была не разорвана собаками. Сотрудники «Земли леопарда» спасли животное. Вторая истощенная пятимесячная самка не смогла перенести последствий длительного голода.
За помощь в работе по спасению тигриц ФГБУ «Земля леопарда» и ПРОО «Центр «Тигр» выражают благодарность главному ветеринарному врачу Московского зоопарка Михаилу Альшинецкому, а также специалистам ветеринарной клиники «Ника», Лондонского зоологического общества, ветеринарам из Уссурийской сельскохозяйственной академии.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.