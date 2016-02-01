Взносы в замороженный Пенсионный фонд вырастут

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщало, что в правительстве обсуждается увеличение нагрузки на высокие заработные платы (сверх порога в 796 тыс. руб. в год). Эту информацию подтверждают и источники «Ведомостей». Как рассказывали источники «Коммерсанта», вопрос увеличения обложения фонда заработной платы выше порога или его отмены вообще также обсуждался на совещании у премьер-министра.