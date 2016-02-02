Бизнес-гороскоп на неделю: Близнецы крупно потратятся на "страстное увлечение"

ТЕЛЕЦ. На этой неделе возможны некоторые финансовые ограничения, поэтому приобретайте только самое необходимое. Вас же, как назло, так и будет тянуть накупить на распродаже не слишком нужных вещей. Самыми удачными днями будут вторник и пятница. В среду будьте осторожны в высказываниях, они могут не понравиться начальству.