Бизнес-гороскоп на неделю: Близнецы крупно потратятся на "страстное увлечение"

Гороскоп со 2 по 8 февраля от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio
ОВЕН. Пришло время расплачиваться по долгам и выполнять свои обещания. Поэтому ваши финансовые ресурсы грозят истощиться, но внезапно поступившее предложение новой работы позволит быстро исправить положение.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе возможны некоторые финансовые ограничения, поэтому приобретайте только самое необходимое. Вас же, как назло, так и будет тянуть накупить на распродаже не слишком нужных вещей. Самыми удачными днями будут вторник и пятница. В среду будьте осторожны в высказываниях, они могут не понравиться начальству.
БЛИЗНЕЦЫ. Новое страстное увлечение на этой неделе может здорово облегчить ваш кошелек. Впрочем, вы довольно скоро заработаете еще денег. Так что почему бы себя не порадовать? В конце недели на горизонте замаячат выгодные сделки.
РАК. Постарайтесь максимально оптимально распределить ваше время и деньги. Тратить лучше во вторник и субботу, для зарабатывания же наиболее благоприятны четверг и пятница. В авантюрах лучше участия не принимать. Будьте благоразумны, тогда можете ожидать дополнительную прибыль.
ЛЕВ. Ваша инициатива и решительность позволят добиться успеха на профессиональном поприще. Однако не расслабляйтесь. Прежде чем вкладывать деньги куда-либо, усмирите свою пылкость и позвольте разуму одержать верх над эмоциями. Возможно, это заставит вас переменить мнение.
ДЕВА. В финансовом положении вероятны временные затруднения, поэтому желательно планировать траты заранее. Ваши ожидания могут не оправдаться, поэтому лучше оставаться реалистом. В среду и пятницу необходимо проявить активность, что позволит наладить отношения с коллегами и новыми партнерами.
ВЕСЫ. Ситуация в сфере финансов на этой неделе может оказаться неровной. В начале недели вероятны денежные потери, которые огорчат вас. Но в выходные положение стабилизируется за счет новых денежных поступлений. Так что не унывайте.
СКОРПИОН. Ваше материальное положение улучшится, что станет следствием серьезной работы, проделанной в недавнем прошлом. Во вторник и пятницу вероятны новые денежные поступления. В четверг проявите активность, отстаивая свои финансовые интересы. Можете рассчитывать на премию.
СТРЕЛЕЦ. Материальное положение стабилизировалось, это позволит вам приобрести необходимые вещи и подумать о предстоящем отдыхе. Корректность в общении с начальством может изменить ваши финансовые дела в лучшую сторону.
КОЗЕРОГ. В сфере финансов прогнозируется интересная ситуация: чем крупнее будет сделка, тем больше шансов на получение выгоды, причем самый удачный день для ее заключения - понедельник. Однако будьте особенно осторожны, перепроверьте все детали, прежде чем подписывать какой-либо договор.
ВОДОЛЕЙ. Финансовые затруднения можно преодолеть с помощью дополнительной работы или устройства на новую, более выгодную. В среду возможны денежные поступления, в выходные необходимые покупки принесут чувство удовлетворенности. В выходные не жалейте денег на развлечения.
РЫБЫ. Можете ожидать прибавку к зарплате, ваши заслуги оценят по достоинству. Четверг - хороший день для бизнеса и решения финансовых вопросов. В субботу вам может поступить заманчивое предложение, однако прежде, чем его принять, стоит подумать.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.