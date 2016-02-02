Более 100 компаний планируют стать резидентами ТОРов

«На преодоление порога в первые 100 заявок от резидентов ушло ровно полгода, - заметил Александр Галушка. - Учитывая запланированные бюджетные инвестиции в инфраструктуру ТОР, по состоянию на конец января получается 15 частных рублей на один рубль бюджетных вложений. По мере поступления новых заявок это соотношение будет дальше расти».