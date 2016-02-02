Как жителям Приморья спасти свои деньги

- При представлении вкладчиком заявления о получении страховки ему выдается выписка из реестра обязательств банка перед вкладчиками с указанием размера возмещения по его вкладам. В случае несогласия вкладчика с размером возмещения по вкладам, вкладчику предлагается получить сумму возмещения, указанную в реестре и представить в Агентство заявление о несогласии с размером возмещения с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований. Заявление и документы будут направлены в банк, который в течение 10 дней со дня их получения обязан сообщить Агентству о результатах их рассмотрения.