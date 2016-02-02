Кризис катком прошелся по доходам бюджета Приморского края

Недобор наблюдается практически по всем основным видам налогов, зачисляемым в бюджет региона. Так, по налогу на имущество организаций отклонение от плана составило 1,1 млрд руб. Это произошло из-за того, что в декабре 2014 года была предоставлена льгота ФКУ «Дальний Восток» по мосту на остров Русском. Налоговые льготы также получили предприятия, снабжающие теплом и водой объекты на острове Русский, построенные к саммиту АТЭС. На поступления налога повлияло и то, что в 2015 году ряд предприятий Приморья «ушел на банкротство».