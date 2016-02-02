Минфин отказался финансировать большую часть антикризисного плана

Меньше всего повезло сельскому хозяйству. Наиболее дорогая заявка, не поддержанная Минфином, предполагает дополнительное финансирование сельского хозяйства на 23 млрд руб. Такая же судьба постигла дополнительное субсидирование скидки на сельхозтехнику, приобретаемую у отечественных производителей (10 млрд руб.), очередную докапитализацию ОАО «Росагролизинг» (2 млрд руб.). В ответе Минфина указывается, что в 2016 году объем господдержки сельского хозяйства и без того был увеличен на 74,3 млрд руб. Действующим бюджетом он установлен на уровне 237 млрд руб. Этих денег, полагают в финансовом ведомстве, вполне должно хватить и на поддержку сельхозпроизводителей, и на покупку техники. Докапитализировать «Росагролизинг» Минфин считает нецелесообразным ввиду неэффективности этой организации. «За период 2001–2015 годов из федерального бюджета в уставный капитал ОАО «Росагролизинг» были направлены ассигнования в сумме 83 млрд руб., в том числе 2,0 млрд руб. в 2015 году в рамках «Антикризисного плана», — сообщает Минфин. И заключает: «Согласно отчету Счетной палаты РФ, выделение бюджетных ассигнований в 2015 году не оказало влияния на темпы роста данной отрасли экономики, а средства федерального бюджета используются недостаточно эффективно».