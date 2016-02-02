В Приморье массовых сокращений пока нет

«На первом месте по востребованности у работодателей, как и раньше, находятся менеджеры по продажам всех мастей, которые продают все что угодно: продукты питания, алкоголь, бытовую химию, станки и оборудование, автозапчасти, медпрепараты, услуги и прочее, - анализирует ситуацию на рынке Татьяна Гришина. - За ними неотступно следуют менеджеры по работе с клиентами. Это в большей степени касается сферы услуг (банки, телеком, логистика, консалтинг), но и в других секторах рынка, где речь идет о продаже «материального» продукта, клиентщики тоже очень востребованы (FMCG, фарма, розница). На третье место мы бы поставили технических специалистов высшего звена, а именно главного инженера, механика и энергетика. В 2015 году запросов на эти профессии было гораздо больше, чем в предыдущем. Этому факту есть два объяснения: многие предприятия модернизируют производство, в связи с чем им требуются технические специалисты с опытом переоборудования, а не просто эксплуатации производственных мощностей. Второе объяснение - главные «технари» часто находятся в глубоко пенсионном возрасте, и им ищут молодую замену. Почетное четвертое место, по нашему мнению, занимают провизоры. Рынок аптечной розницы в Приморье, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, растет, и потребность в провизорах не иссякает. Также востребованы инспекторы по кадрам или специалисты по кадровому делопроизводству, специалисты сферы hospitality (горничные, хостес, официанты, крупье и другие). Всплеск востребованности, кстати, связан с открытием в 2015 году развлекательного комплекса Tigre De Cristal, в котором за год было набрано около 1000 сотрудников. Стабильно велик спрос на низкоквалифицированных рабочих - грузчики, сборщики, комплектовщики, а также увеличилось количество запросов на высококвалифицированных рабочих-станочников - токари, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ. В основном это касается оборонной промышленности».