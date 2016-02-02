В России зарегистрировано более миллиона безработных

В России с 20 по 27 января 2016 года численность официально зарегистрированных безработных граждан увеличилась на 3,4% и составила 1 001 111 человек (по состоянию на 20 января 2016 года – 968 639 человек). Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», в 82 регионах отмечался рост численности безработных граждан.
В 82 регионах отмечался рост численности безработных граждан. Наибольший прирост численности безработных отмечен в республиках Тыва, Крым, Алтай, Бурятия, Адыгея, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Чувашской, Удмуртской, Кабардино-Балкарской республиках, Магаданской, Костромской, Сахалинской, Рязанской, Омской, Брянской, Воронежской, Тверской, Новосибирской, Волгоградской, Астраханской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тамбовкой, Тульской, Ярославской, Ленинградской, Нижегородской и Оренбургской областях, Алтайском, Красноярском, Хабаровском краях, Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, г. Севастополе.
За этот период снижение численности безработных граждан произошло в трех регионах: республиках Коми, Ингушетия и Кировской области.
По состоянию на 27 января суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, выросла на 1% и составила 264 457 человек. В том числе:
- численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, составила 47 228 человек;
- численность работников, работавших неполное рабочее время, – 212 295 человек;
- численность работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, – 4 934 человека.
На 1 января 2016 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,3% от численности экономически активного населения (на 1 января 2015 года – 1,2%).
По состоянию на 27 января 2016 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,1 млн единиц.
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