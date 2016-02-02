В Сбербанке портфель кредитов малому бизнесу Приморья превысил 5,2 млрд рублей

«Удобные и лояльные программы кредитования помогают нашим клиентам решать широкий спектр задач: от текущих расчетов с контрагентами и пополнения оборотных средств, до финансирования затрат на исполнение государственных контрактов, приобретения автотранспорта, оборудования, коммерческой и жилой недвижимости, - отмечает Екатерина ХЛОПОВА, начальник управления продаж малому бизнесу Приморского отделения ПАО Сбербанк.