В Сбербанке портфель кредитов малому бизнесу Приморья превысил 5,2 млрд рублей

Разнообразие кредитных программ и финансовых решений в Сбербанке позволяет малым предпринимателям успешно расти и развиваться
В 2015 году малый и микро бизнес края получил в Сбербанке кредитов на сумму свыше 1,2 млрд рублей.
«Удобные и лояльные программы кредитования помогают нашим клиентам решать широкий спектр задач: от текущих расчетов с контрагентами и пополнения оборотных средств, до финансирования затрат на исполнение государственных контрактов, приобретения автотранспорта, оборудования, коммерческой и жилой недвижимости, - отмечает Екатерина ХЛОПОВА, начальник управления продаж малому бизнесу Приморского отделения ПАО Сбербанк.
Одновременно развиваются нефинансовые сервисы, которые готов предложить банк малому бизнесу Приморья. На базе Центров развития бизнеса Дальневосточного Сбербанка для предпринимателей проводятся бесплатные семинары, тренинги, мастер-классы и индивидуальные консультации ведущих бизнес-тренеров края.
«Бесплатные семинары для малого бизнеса охватывают самые разнообразные аспекты работы предпринимателей: от написания бизнес-плана и построения системы продаж до рекламы, маркетинга и управления персоналом», - рассказала Екатерина Хлопова.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.