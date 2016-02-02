В Трудовом справляют новоселья

Во Владивостоке решается проблема ветхого и аварийного жилья
Глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ торжественно открыл новый муниципальный дом, построенный в поселке Трудовое. 42 семьи, ранее проживавшие в аварийных бараках на улицах Уткинская и Героев Хасана, получили здесь благоустроенное жилье, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Это уже четвертый дом, построенный по программе переселения граждан из аварийного жилья на условиях софинансирования с Федеральным фондом содействия реформированию ЖКХ. Первые три - были возведены здесь же, в пос. Трудовое, в январе 2015 года, и 84 семьи переехали в новые квартиры.
Дом на улице Карла Маркса, 39 сдан с полной отделкой, в квартирах – холодная и горячая вода, центральное отопление, электроплиты, сантехника. В общем, въезжай и живи. И это тем более ценно для людей, которые проживали в старых и ветхих, продуваемых всеми ветрами помещениях, с текущими кровлями, удобствами на улице и печным отоплением.
«Мы очень рады за новоселов, которые наконец-то смогут поменять жилье в аварийных, ветхих бараках на комфортные и благоустроенные квартиры, - сказал в своем приветственном слове глава города Игорь Пушкарев. – И пусть в этом доме вместе с вами поселится счастье! Сегодня мы сдаем уже пятый муниципальный дом, причем четыре из них построены по программе переселения из аварийного жилья и один – для малоимущих граждан. Микрорайон в поселке Трудовое быстро развивается, становится все более удобным для жизни: здесь есть школа, недавно поблизости мы сдали большой детский сад с бассейном на 200 малышей, сюда хорошо ходит транспорт. Так что переезжайте сюда с радостью, обустраивайтесь! С новосельем!»
Своей огромной радостью поделились новоселы. Виктория БАРАБАНОВА призналась: когда они получили письмо о том, что им выделили квартиру в новом доме, – семья даже не поверила сначала. «Это просто сказка какая-то! Особенно я счастлива за своего 15-летнего сына: у него, как и у всех нас, начинается новая жизнь», - улыбается Виктория.
Также мэр Владивостока Игорь Пушкарев заглянул в гости еще к одному новоселу - Андрею НЕЧАЕВУ, в прошлом милиционеру, оказавшемуся несколько лет назад после тяжелой травмы в инвалидной коляске. Жить в ветхом холодном бараке с услугами на улице было уже практически невыносимо. Теперь Андрей обживается в теплой, благоустроенной квартире и искренне благодарен за такой замечательный новогодний подарок.
Жилой дом эконом-класса был построен всего за год, стоимость квадратного метра – 36 тыс. рублей. Трехэтажное здание возведено по каркасно-монолитной технологии, с керамогранитным фасадом. К дому подведены все инженерные коммуникации, благоустроена придомовая территория.
Напомним, что строительство муниципальных домов для переселения людей из бараков ведется во Владивостоке впервые за последние десятилетия - по муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока» на 2014-2018 годы.
В настоящее время в пос. Трудовое, на ул. Порт-Артурской, 46, началось строительство еще одного жилого дома, в комфортабельные квартиры которого переедут еще 43 семьи из аварийных бараков.
Дом будет также построен по каркасно-монолитной технологии. В трехэтажке предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с полной отделкой, с горячей и холодной водой, центральным отоплением и канализацией.
А бараки, из которых люди выехали в новое жилье, постепенно сносятся. Так, в 2013 году снесли аварийные дома на ул. Фонтанной, 15, Морозова, 4, в этом году – на Гамарника, 18б, 1-й Матросской, 16а, Сафонова, 7, 2-й Проходной, 10, Волховской, 18а, на Героев Хасана, 7 и Героев Хасана, 24.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.