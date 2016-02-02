В Трудовом справляют новоселья

«Мы очень рады за новоселов, которые наконец-то смогут поменять жилье в аварийных, ветхих бараках на комфортные и благоустроенные квартиры, - сказал в своем приветственном слове глава города Игорь Пушкарев. – И пусть в этом доме вместе с вами поселится счастье! Сегодня мы сдаем уже пятый муниципальный дом, причем четыре из них построены по программе переселения из аварийного жилья и один – для малоимущих граждан. Микрорайон в поселке Трудовое быстро развивается, становится все более удобным для жизни: здесь есть школа, недавно поблизости мы сдали большой детский сад с бассейном на 200 малышей, сюда хорошо ходит транспорт. Так что переезжайте сюда с радостью, обустраивайтесь! С новосельем!»