Японцы все дальше заходят в приморскую тайгу

В этом случае многое зависит от позиции властей. Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ известен своим умением подавать Приморье как эльдорадо для иностранных инвестиций. Но конкретных примеров успешной работы в крае тех же японцев и корейцев пока особо не видно. Совместный проект «Соллерса» с Mazda и Toyota на автосборочном производстве во Владивостоке запускался еще при предыдущем губернаторе Сергее ДАРЬКИНЕ. А так до сих пор и не заработавший завод по производству высоковольтного оборудования, ударными темпами построенный под Артемом южнокорейской Hyundai Heavy Industries, служит немым укором непродуманного решения российских властей.