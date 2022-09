Японцы все дальше заходят в приморскую тайгу

Досье "Золотого Рога": В состав Iida Group Holdings входят компании Hajime Construction, Iida Home Max, Touei Housing, Tact Home, Arnest One and ID Home. Дочерние компании в рамках холдинга специализируются на проектировании, строительстве и реализации жилой недвижимости. На рынке жилья, сдаваемого в Японии, Iida Group Holdings принадлежит порядка 25%. В Японии известен производитель пиломатериалов First Wood (префектура Фукуи), который уже реализует совместные проекты с Iida Group Holdings.