Японцы все дальше заходят в приморскую тайгу

Японский холдинг Iida Group получил без малого блокирующий пакет одной из крупнейших лесозаготовительной компании Приморья
Японский холдинг «Иида Групп Холдингз Кубусики Гайся» (Iida Group Holdings, Токио) стал собственником 24,9645% акций «Приморские лесопромышленники» («Приморсклеспром») в рамках реализации планов по организации производства малоэтажных домов и строительству деревообрабатывающего завода в Приморье. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», сделка обошлась в районе 500 млн иен.
Ранее ФАС фактически заблокировала сделку по переходу «Приморсклеспрома» под контроль ОАО «Тернейлес», самым крупным акционером которой является японская Sumitomo Corporation.
Iida Group планирует возводить жилые деревянные индивидуальные дома эконом-класса в партнерстве с ОАО «Приморсклеспром». Первоначально новострои появятся в пригородной зоне Владивостока.
Досье "Золотого Рога": В состав Iida Group Holdings входят компании Hajime Construction, Iida Home Max, Touei Housing, Tact Home, Arnest One and ID Home. Дочерние компании в рамках холдинга специализируются на проектировании, строительстве и реализации жилой недвижимости. На рынке жилья, сдаваемого в Японии, Iida Group Holdings принадлежит порядка 25%. В Японии известен производитель пиломатериалов First Wood (префектура Фукуи), который уже реализует совместные проекты с Iida Group Holdings.
Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», собственником 24,9645% акций «Приморские лесопромышленники» («Приморсклеспром») стало ООО «Ферст вуд Приморье» (Ferst Vud Primore»), зарегистрированное во Владивостоке в сентябре 2014 года. Гендиректором ООО с уставным капиталом в 300 млн рублей (!) является японец Тосио ЦУНОДЗАКИ. Единственным владельцем «Ферст Вуд Приморье» на данный момент является Iida Group Holdings.
Крупнейшим акционером «Приморсклеспрома» остается Виктор ДОРОШЕНКО, которому принадлежит 31,25% акций (до этого владел 40,6479%). Членам совета директоров Валентине ШАПОВАЛОВОЙ и Григорию НИКОНОВУ принадлежит соответственно 6,3891% и 6,3637% акций. Г-н Цунодзаки уже входит в совет директоров «Приморсклеспрома».
Досье "Золотого Рога": ОАО «Приморсклеспром» занимается совместной организацией лесозаготовок, поставкой леса на экспорт и осуществлением грузовых и перевалочных работ. Основное производство компании сейчас сосредоточено в северных районах Приморья, где находятся ее филиалы «Чугуевский» и «Светлая». Уставный капитал ОАО составляет 3 млн 795,119 тыс. рублей, он разделен на 114 тыс. 242 обыкновенные акции номинальной стоимостью 33,22 рубля.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ООО «Ферст вуд Приморье» подавало в ФАС заявки на приобретение 100% акций ОАО «Приморсклеспром» и ОАО «Ольгалес», но довольствовалось лишь долей в первом.
Iida Group Holdings имеет давние партнерские отношения с ОАО «Тернейлес», теперь очередь дошла и до «Приморсклеспрома». Конкретно интерес был обозначен осенью 2014 года, когда японский инвестор презентовал планы по созданию предприятия глубокой переработки леса на севере края и развитию в Приморье малоэтажного жилищного строительства.
Одним из факторов, способствовавших принятию решения о реализации инвестпроекта, стало наличие в регионе ряда госпрограмм, направленных на развитие рынка жилья, значительную часть из которого составляет малоэтажное. По мнению руководства Iida Group Holdings, это делает данный рынок перспективным и обладающим потенциалом для роста.
Массовое строительство малоэтажного жилья ожидалось в Приморье в связи с реализацией краевого закона о бесплатном предоставлении земли семьям с двумя детьми и молодым семьям. Также в крае реализуется указ президента России о предоставлении земли многодетным семьям под индивидуальное строительство. Однако далеко идущие планы разбились о суровую русскую действительность – новые землевладельцы не стремятся застраивать участки.
Опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог» участники рынка считают, что проект, рассчитанный на участников программы по получению бесплатной земли под строительство частного дома, обречен на провал.
«Большая часть обладателей земельных наделов даже не задумывается о строительстве собственного дома, а рассчитывает на дальнейшую реализацию дармовой земли. Тем более речь не идет о типовой застройке, так как выделяемые участки находятся в резко отличающихся друг от друга зонах», - говорит представитель одного из приморских застройщиков.
В этом случае многое зависит от позиции властей. Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ известен своим умением подавать Приморье как эльдорадо для иностранных инвестиций. Но конкретных примеров успешной работы в крае тех же японцев и корейцев пока особо не видно. Совместный проект «Соллерса» с Mazda и Toyota на автосборочном производстве во Владивостоке запускался еще при предыдущем губернаторе Сергее ДАРЬКИНЕ. А так до сих пор и не заработавший завод по производству высоковольтного оборудования, ударными темпами построенный под Артемом южнокорейской Hyundai Heavy Industries, служит немым укором непродуманного решения российских властей.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.