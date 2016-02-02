Завод "Скит" подтвердил высокий стандарт качества продукции

В настоящее время на заводе "Скит" работает пять линий.
ХАССП (HACCP – Hazard Analysisand Critical Control Points – Анализ рисков и критические контрольные точки) – концепция, решающая проблему безопасности продуктов питания на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания. Система ХАССП - совокупность организационной структуры, документов, производственных процессов и ресурсов, необходимых для реализации ХАССП.
Система обеспечивает контроль на всех этапах производства пищевых продуктов завода «Скит», в любой точке процесса производства, хранения и реализации продукции, где могут возникнуть опасные ситуации.
Система ХАССП предполагает анализ и предупреждение возможных ошибок и рисков на всех этапах производства пищевых продуктов, который и создает гарантию безопасности. Анализ основывается на физических, химических и микробиологических факторах, возникающих при изготовлении пищевых продуктов.
Для внедрения системы ХАССП компания была обязана не только исследовать выпускаемые продукты и методы производства по определенным стандартам, но и применять эту систему и ее требования к поставщикам сырья, вспомогательным материалам, а также к системе оптовой и розничной торговли. Это также одна из гарантий безопасности и качества вод и напитков, произведенных заводом «Скит».
«Для большинства потребителей данная аббревиатура вряд ли скажет что-то определенное. Хотя именно потребитель может оценить выгоду: при потреблении продуктов, выпущенных на прошедшем сертификацию предприятии, полностью устраняется риск для жизни и здоровья. Для нашей компании сертификат ХАССП - ответственный и важный шаг в развитии. От внедрения системы менеджмента безопасности пищевой продукции выигрывает не только конечный потребитель, доверие которого к производимой продукции, безусловно, повышается. Также повышается репутация предприятия среди партнеров. Появляется возможность расширять рынки сбыта, увеличить конкурентоспособность продукции, что дает толчок для дальнейшего развития предприятия», - говорит Ирина БАТЮКОВА, менеджер по качеству Slavda Group.
Сегодня ООО «Скит» - один из крупных заводов по производству минеральной воды и безалкогольных напитков на ее основе на Дальнем Востоке. Завод, расположенный в поселке Горные Ключи на границе Кировского муниципального района и Лесозаводского городского округа Приморья, обеспечивает жителей региона напитками на основе минеральной воды знаменитого Глазовского месторождения. Вода из скважин Глазовского месторождения относится к высшей категории.
В настоящее время на заводе работают пять линий, одна из них - европейская комплектная линия розлива минеральной воды и безалкогольных напитков, установленная в 2009 году, выпускает 12 тысяч полуторалитровых ПЭТ-бутылок продукции в час, а по формату 0,5 литра производительность может доходить и до 13,6 тыс. бутылок.
Сегодня «Скит» выпускает следующую продукцию: воду «Монастырская», «Монастырская детская», «Шмаковка №1», «Медвежка», а также безалкогольные напитки «Монастырские», «Таежная Русь» и Grink.
Игорь АЛЕКСЕЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.