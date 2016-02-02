Завод "Скит" подтвердил высокий стандарт качества продукции

«Для большинства потребителей данная аббревиатура вряд ли скажет что-то определенное. Хотя именно потребитель может оценить выгоду: при потреблении продуктов, выпущенных на прошедшем сертификацию предприятии, полностью устраняется риск для жизни и здоровья. Для нашей компании сертификат ХАССП - ответственный и важный шаг в развитии. От внедрения системы менеджмента безопасности пищевой продукции выигрывает не только конечный потребитель, доверие которого к производимой продукции, безусловно, повышается. Также повышается репутация предприятия среди партнеров. Появляется возможность расширять рынки сбыта, увеличить конкурентоспособность продукции, что дает толчок для дальнейшего развития предприятия», - говорит Ирина БАТЮКОВА, менеджер по качеству Slavda Group.