Население Приморья нищает, уезжает, умирает...

Статистики подсчитали социально-экономические показатели Приморского края за 2015 год
Приморскстат подвел первые итоги хозяйственной деятельности организаций и предприятий Приморского края в 2015 году. Год оказался сложным как для экономики края, так и для социальной сферы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
По предварительной оценке, на 1 января 2016 года в Приморском крае постоянно проживает 1929 тыс. человек, в том числе 1486 тыс. горожан и 443 тыс. сельских жителей. За 2015 год численность постоянного населения уменьшилась на 4.3 тыс. человек (на 0.2%), и 62% этого сокращения составила миграционная убыль.
Численность приморцев за последние 5 лет уменьшилась на 24.6 тыс. человек. Такое сокращение на 44% обеспечила естественная убыль (превышение числа родившихся над умершими) и на 56% - миграционный отток (превышение числа убывших с территории над прибывшими).
Увеличение рождаемости в последние годы происходило в основном за счет повторных рождений (в 2014 году доля вторых и последующих рождений составила 55% всех родившихся). По предварительным данным, в 2015 году родилось 24.7 тыс. детей, что на 0.4% меньше, чем в 2014 году. Следовательно, рост рождаемости прекратился, что было очевидно из демографических прогнозов.
Число умерших в прошлом году составило 26.1 тыс. человек, что на 0.6%, больше, чем в 2014 году, но на 5.1% меньше уровня 2011 года. Количество умерших мужчин в 2015 году на 18% превысило число умерших женщин.
По предварительным данным, в 2015 году в Приморский край прибыло 32 тыс. человек, причем 67% - из других регионов России, а остальные - из-за рубежа. Число выбывших из края составило 35 тыс. человек, тем самым миграционный отток составил 3 тыс. человек и уменьшился по сравнению с 2014 годом на 31%.
В ноябре 2015 года в организациях работало почти 585 тыс. человек. Значительно меньше (в 1.5-2 раза) стало работающих в организациях по производству деревянных строительных конструкций, кожи и изделий из кожи, автомобилей, электрических машин и электрооборудования, а также целлюлозно-бумажного, химического, текстильного и швейного производства.
Увеличилась численность работающих по организации отдыха и развлечений, по использованию вычислительной техники и информационных технологий, в оптовой и розничной торговле, в гостиницах и ресторанах.
Уровень безработицы в декабре 2015 года составил 7%.
Среднедушевые денежные доходы населения за 2015 год, по предварительной оценке, составили 33.5 тыс. рублей в месяц, увеличившись в номинальном выражении по сравнению с 2014 годом на 18%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей и взносов, с корректировкой на индекс потребительских цен) увеличились к 2014 году на 3.3%.
Несмотря на достаточно высокие темпы роста в первом полугодии 2015 года - в третьем и четвертом квартале реальные располагаемые доходы демонстрировали тенденцию к снижению. Так, если темпы роста реальных доходов в I квартале 2015 года к аналогичному периоду 2014 года составили 106.6%, во II квартале - 107.4%, то уже в III квартале они снизились до 102.9%, а в IV квартале - до 98.3%.
Среднемесячная заработная плата по краю за 11 месяцев 2015 года достигла 33 тыс. рублей. Реальный размер заработной платы сократился по сравнению с январем - ноябрем 2014 года на 9.8%.
Наиболее высокий уровень заработной платы (в 1.5-2.5 раза выше среднекраевого уровня) отмечается в организациях воздушного транспорта; по производству автомобилей; трубопроводного транспорта; научных исследований и разработок; железнодорожного транспорта; финансовой деятельности.
Значительно ниже среднекраевого уровня заработная плата в организациях текстильного и швейного производства, по производству кожи и изделий из кожи, резиновых и пластмассовых изделий, готовых металлических изделий, мебели, по обработке вторичного сырья, торговли, сельского хозяйства и предоставлению персональных услуг.
Зарплата росла значительно быстрее, чем в среднем по краю в непроизводственной сфере: образовании, здравоохранении и предоставлении социальных услуг, в учреждениях культуры. Во многом этому способствовали «майские» указы президента РФ (от 7 мая 2012 года №№ 597-601 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»).
Просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату работникам крупных и средних организаций наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 января 2016 года сложилась в сумме 282 млн рублей. Основная задолженность сложилась в обрабатывающих производствах и строительстве.
Инвестиции являются одним из условий развития и становления экономики. В 2015 году, по оценке, инвестиции в экономику Приморского края составили 115 млрд рублей и сократились к уровню 2014 года на 19.2%, а к 2010 году - в 2.3 раза.
Строительство - один из основных индикаторов экономики. Объем работ по виду деятельности «строительство» составил в 2015 году 42.5 млрд рублей. Последние 4 года объем строительных работ постепенно сокращался и в 2015 году к уровню 2010 года составил 37.6%, а к предыдущему году - 79.6%.
В 2015 году сдано в эксплуатацию 6357 квартир общей площадью 510.4 тыс. кв. метров, на 24% меньше, чем в 2014 году, и на 4.6% меньше уровня 2010 года.
Самый высокий показатель ввода жилья в крае за последние 20 лет отмечался в 2014 году - 671.6 тыс. кв. метров.
Населением в 2015 году введено 259.1 тыс. кв. метров, или 67.6% к 2014 году. При этом по сравнению с 2010 годом индивидуальное жилищное строительство возросло на 40.3%. Его доля в общем вводе жилья составила 50.8%.
За 2015 год организациями промышленного производства отгружено продукции на сумму 250.6 млрд рублей. На долю обрабатывающих производств пришлось 69%, электроэнергетики - 25%, добычи полезных ископаемых - 6%.
Индекс промышленного производства в 2015 году составил 87.7%, в том числе по добыче полезных ископаемых - 63%, обрабатывающим производствам - 85.1, производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 107.9%.
В 2015 году в обрабатывающих производствах рост наблюдался только в производстве машин и оборудования (131.3%), производстве пищевых продуктов (104.3%) и обработке древесины и производстве изделий из дерева (100.8%).
Глубокий спад, повлиявший на всю ситуацию в промышленном производстве, отмечен в производстве электрооборудования (56.2% к 2014 г.) и в производстве транспортных средств и оборудования (71.3%).
Причем удельный вес транспортных средств в обрабатывающих производствах самый высокий и составляет 44%. Поэтому этот вид деятельности оказывает самое сильное влияние на индекс промышленного производства.
За 2015 год выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями составил 35091.7 млн рублей, или в сопоставимой оценке 93.7% к 2014 году. Таким образом, валовая продукция сельского хозяйства по сравнению с прошлым годом сократилась на 6.3%.
В структуре валовой сельскохозяйственной продукции преобладали продукты растениеводства (52.8%). Несмотря на то что крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели увеличили посевные площади в 2015 году на 13.1 тыс. гектаров, в целом по краю они были на 2.4% меньше уровня 2014 года, т.к. сельскохозорганизации сократили посевные площади на 22.6 тыс. га.
В 2015 году валовые сборы зерновых и зернобобовых культур в крае сократились на 201.1 тыс. ц (на 7%), сои - на 131.3 (на 5%), картофеля - на 883.3 (на 21%), овощей - на 382 тыс. центнеров (на 20%). Сокращение валовых сборов сои по краю произошло только за счет сельскохозяйственных организаций (на 280.5 тыс. ц), в то время как крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели, напротив, увеличили его на 148.6 тыс. ц.
Наибольший удельный вес в животноводческой продукции занимало выращивание скота и птицы - 21%. За 2015 год увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 2.2%, свиней - на 35%, овец и коз - на 6%, птицы - сократилось на 1.5%.
В 2015 году всеми категориями хозяйств было произведено 50.4 тыс. тонн скота и птицы в живом весе (сокращение по сравнению с 2014 годом на 10%), 123.7 тыс. тонн молока (рост на 4.3%) и 347.5 млн штук яиц (рост на 14.8%).
На фоне общего спада в производственном секторе рост производства показывает рыбохозяйственный комплекс. Индекс производства в рыболовстве составил 105.1%, по переработке и консервированию рыбо- и морепродуктов - 101.8%. За 2015 год произведено рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных 646.7 тыс. тонн, на 3.5% больше прошлогоднего.
Объем перевозок грузов автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех видов деятельности в 2015 году составил 15.6 млн т (92% к 2014 году), грузооборот - 567.3 млн т-км (96.9%).
Перевезено автобусным транспортом общего пользования, без учета микропредприятий, 61.6 млн пассажиров, 89.7% к 2014 году, пассажирооборот составил 980.4 млн пасс-км (91.9% к 2014 году).
Организациями морского транспорта, без учета микропредприятий, в заграничном плавании перевезено 1019 тыс. т грузов (на 38.5% больше прошлого года), в каботажном плавании - 2474.2 тыс. т (на 13.2% меньше).
Перевозка пассажиров морским транспортом за 2015 год сократилась к соответствующему периоду 2014 года на 9.2%, пассажирооборот снизился на 5.5%.
Объем услуг связи, оказанных крупными и средними организациями в 2015 году, составил 22.2 млрд рублей, в том числе населению -14.3 млрд рублей. По сравнению с 2014 годом объем услуг связи снизился на 0.3%, в том числе населению - на 4.8%.
В 2015 году оборот розничной торговли сложился в объеме 336.1 млрд рублей (100.8% к 2014 г.). В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 46.3%, непродовольственных - 53.7%.
Объем оборота общественного питания составил 16.8 млрд рублей, что на 0.5% больше уровня 2014 года.
В 2015 году населению края оказано платных услуг на 147.8 млрд рублей (100.5% к 2014 г.). Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения составил 28.7%.
В структуре расходов населения на оплату услуг преобладающую долю занимают транспортные услуги (34%), жилищно-коммунальные (25.4%), услуги связи (10.5%). Бытовые услуги составили всего 7.4%.
Индекс потребительских цен за истекший период составил 111.9% к декабрю 2014 года, что немного ниже, чем за аналогичный период прошлого года (112%). Индекс сложился одним из низких среди субъектов ДФО (ниже Якутия - 110.5%, Сахалинская область - 110.6, Еврейская АО и Чукотский АО - 111.1%).
С начала года цены на наблюдаемые продовольственные товары выросли в среднем на 12.8%. Опережающими темпами росли цены на рыбопродукты (на 27.9%), из них более всего подорожали рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) - на 38.4%.
Цены на муку пшеничную возросли на 7.5%, на хлеб типа «Подольский» - на 11.6%.
В группе мясопродуктов рост цен выше среднего уровня отмечен на говядину (на 11.7%), мясные полуфабрикаты (на 12.8%), баранину (на 17%), консервы мясные (на 20%). Колбасные изделия в среднем подорожали на 9.9%, из них более всего - колбасы вареные и сырокопченые - на 10.8-14.4%.
Подорожал творог на 7.4%, сметана - на 10.6%, молоко сухое цельное - на 23.9%.
Плодоовощная продукция в среднем стала дороже на 21.1%, больше всего возросли цены на капусту свежую белокочанную - в 1.7 раза. В то же время заметно снизились цены на лук репчатый (на 8.9%). Фрукты и цитрусовые в среднем подорожали с начала года в 1.2 раза.
Из остальных наблюдаемых продовольственных товаров выше среднего подорожали яйца куриные (на 16.3%), макаронные изделия (на 18%), из наблюдаемых видов крупяных изделий рост цен отмечен на пшено, крупу манную, горох и фасоль, рис шлифованный (на 15.4-32.1%). Кондитерские изделия стали дороже на 24.1%, масло оливковое и подсолнечное - на 25.2-37.9%. Цены на кофе и чай в среднем с начала года увеличились на 31.7-38.2%. Снижение цен за период с начала года зарегистрировано на свинину, мясо птицы на 2.6-2.7%.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на конец декабря 5104 рубля и возросла на 12.1% по сравнению с декабрем 2014 года. Стоимость набора по Приморскому краю остается самой низкой в ДФО после Амурской области (4381.05 рубля) и Еврейской АО (4446.53 рубля).
На наблюдаемые непродовольственные товары цены с начала года увеличились на 14.4%.С начала года медикаменты подорожали на 16%. Наблюдался рост цен в среднем на бензин автомобильный на 6.6%, цена на дизельное топливо увеличилась на 3.3%.
Прирост цен (тарифов) на платные услуги населению составил в среднем 6.5% к декабрю 2014 года. Жилищно-коммунальные услуги в среднем подорожали на 8.5%.
Проезд в городском муниципальном и коммерческом автобусе подорожал на 5.6-5.7%, в трамвае и троллейбусе - на 9.1%. Проезд в пригородном поезде подорожал на 16.3%. Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 0.7%.
Услуги образования в среднем подорожали на 1.8%. Цены на оказание бытовых услуг увеличились на 5.8%.
Фото Ивана Белозерова. Газета «Золотой Рог», Владивосток.