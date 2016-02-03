Население Приморья нищает, уезжает, умирает...

Из остальных наблюдаемых продовольственных товаров выше среднего подорожали яйца куриные (на 16.3%), макаронные изделия (на 18%), из наблюдаемых видов крупяных изделий рост цен отмечен на пшено, крупу манную, горох и фасоль, рис шлифованный (на 15.4-32.1%). Кондитерские изделия стали дороже на 24.1%, масло оливковое и подсолнечное - на 25.2-37.9%. Цены на кофе и чай в среднем с начала года увеличились на 31.7-38.2%. Снижение цен за период с начала года зарегистрировано на свинину, мясо птицы на 2.6-2.7%.