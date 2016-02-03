В Приморье развитие промышленности возвели в политику

Новый краевой закон гарантирует поддержку промпредприятиям Приморья
В ходе январской сессии приморские депутаты приняли закон о промышленной политике, оптимизировали автобусные перевозки по краю, заморозили зарплату приморских чиновников на 2016 год и утвердили правила содержания домашних животных, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Второе и третье чтения прошел закон «О промышленной политике в Приморском крае». Самым важным вопросом заседания назвал его Александр КОСТЕНКО, возглавляющий комитет по экономической политике и собственности. «Теперь наши промышленники получают право на материальную, финансовую, имущественную, информационную, административную поддержку, - отметил депутат. – Принимая этот закон, мы даем знак для промышленников, что в их работе заинтересованы, что она крайне важна».
Согласно закону, промпредприятия могут рассчитывать на субсидии из краевого бюджета, льготы по региональным налогам, а также на финансовую поддержку со стороны региональных фондов развития промышленности. Закон гарантирует предприятиям поддержку государства в научно-технической, инновационной и внешнеэкономической деятельности, в развитии кадрового потенциала. Наконец, при губернаторе будет создан совет по промышленной политике в Приморском крае.
«Новый краевой закон полностью синхронизирован с федеральным и прошел обсуждение в общественных организациях края, - подчеркнул депутат Юрий ДЕНИСЕНКО. – Этот документ нацелен на повышение эффективности производства, создание конкурентной среды, внедрение инновационных технологий».
Если говорить о стратегических вопросах, можно добавить, что на январской сессии был утвержден план мероприятий по реализации основных положений, изложенных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию.
«Ключевые направления – это улучшение делового климата, изменение структуры экономики с сырьевой на высокотехнологичную, - отметил спикер Заксобрания Виктор ГОРЧАКОВ. - Президент назвал технологии, с которыми мы можем выйти на мировые рынки. Говорил он также об адресной поддержке людей с низкими доходами, расходовании бюджетных средств через госпрограммы, амнистии капитала».
Большой интерес у народных избранников вызвал доклад Галины КОЛЕСНИКОВОЙ, возглавляющей Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю. Темой доклада стала непростая ситуация со сбором налогов в краевой бюджет-2015. По данным УФНС, недобор собственных налогов по итогам прошлого года составил более 2 млрд рублей.
Причин здесь несколько. Если говорить о налоге на имущество организаций, то в прошлом году он должен был пополнить краевую казну на 9,5 млрд рублей, но в связи с предоставлением налоговых льгот (по содержанию моста на остров Русский, островному тепло- и водоснабжению) эта сумма уменьшилась более чем на 1,1 млрд рублей. Кроме того, в 2015 году несколько крупных предприятий края проходили процедуру банкротства. Объем НДФЛ уменьшился в связи с падением реальных доходов населения (в результате сокращений и реорганизации предприятий Минобороны, МВД, госорганов, крупных коммерческих структур). В то же время, по словам Колесниковой, собираемость налогов в Приморье составляет порядка 97% (это выше средней цифры по федеральному округу).
Спикер призвал коллег сделать соответствующие выводы на текущий год с учетом кризисных явлений в экономике.
Еще один документ, принятый депутатами в рамках оптимизации расходов краевого бюджета, заморозил зарплату государственных гражданских служащих Приморья на 2016 год. Инициатором закона стал губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ (его зарплата в этом году тоже индексироваться не будет).
В первом чтении был одобрен законопроект об ответственности за невыполнение законных требований краевого бизнес-омбудсмена – такие случаи в Приморье действительно имели место. Согласно законопроекту, подобные дела будет рассматривать административная коллегия Приморского края, штрафы составят от 4 до 6 тысяч рублей.
Депутаты утвердили новый порядок организации автобусных перевозок по краю – речь идет о поправках в закон о транспортном обслуживании населения. Принятые изменения приводят краевое законодательство в соответствие с федеральным и, кроме того, дают муниципалитетам механизмы контроля за перевозчиками.
В первом чтении был принят законопроект, снимающий ограничения на розничную торговлю алкогольной продукцией в зданиях, где располагаются частные медорганизации. Сегодня в Приморье работает множество небольших медицинских кабинетов узкой направленности, и здесь не идет речь об одновременном массовом пребывании граждан, подчеркивают законодатели. По словам вице-губернатора Сергея СИДОРЕНКО, от ограничений на продажу алкоголя в многофункциональных зданиях, где расположены медорганизации, краевой бюджет уже потерял более 20 миллионов рублей и 140 лицензиатов. Под вопросом оказалась работа не только баров и ресторанов, но и сетевых супермаркетов, расположенных в одном здании с медкабинетами. Инициаторы законопроекта усмотрели здесь поле для недобросовестной конкуренции.
Наконец, на январской сессии был принят краевой закон о содержании домашних животных. Согласно закону, нахождение в общественных местах с собаками без намордника (за исключением мелких собак) и поводка запрещено. Не допускается также выгул крупных собак лицами младше 14 лет без сопровождения взрослых. Закон также предписывает незамедлительно устранять загрязнения, оставленные домашними животными во время выгула. Запрещается выгул собак на территориях детских, образовательных, медицинских организаций, учреждений культуры и на детских площадках. Жестокое обращение с домашними животными не допускается.
Вместе с тем ответственность за нарушение этих и других положений в российском законодательстве до сих пор не установлена. Поэтому после принятия краевого закона приморские депутаты поддержали обращение коллег-хабаровчан к премьер-министру РФ по поводу административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных.
Ирина ГОРДЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.