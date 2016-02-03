В Приморье развитие промышленности возвели в политику

Причин здесь несколько. Если говорить о налоге на имущество организаций, то в прошлом году он должен был пополнить краевую казну на 9,5 млрд рублей, но в связи с предоставлением налоговых льгот (по содержанию моста на остров Русский, островному тепло- и водоснабжению) эта сумма уменьшилась более чем на 1,1 млрд рублей. Кроме того, в 2015 году несколько крупных предприятий края проходили процедуру банкротства. Объем НДФЛ уменьшился в связи с падением реальных доходов населения (в результате сокращений и реорганизации предприятий Минобороны, МВД, госорганов, крупных коммерческих структур). В то же время, по словам Колесниковой, собираемость налогов в Приморье составляет порядка 97% (это выше средней цифры по федеральному округу).