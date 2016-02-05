Новым товарам стало тяжелее пробивать путь в магазины Приморья

При этом ритейлеры в один голос утверждают, что для изменения ассортимента хоть и пришлось найти новых партнеров, старые связи с уже наработанными поставщиками сохранились. «Введение санкций и девальвация рубля на партнерских отношениях с нашими поставщиками никак не сказались, - поделилась Панькова. - В основном поиски новых партнеров были связаны с желанием найти более дешевый, но при этом не менее качественный товар. Многие компании сами выходят к нам с предложениями, которые мы обязательно рассматриваем и, если это действительно интересно, принимаем положительное решение. Некоторые трудности возникают с привлечением сельскохозяйственных производителей по причине отсутствия о них информации в открытом доступе».