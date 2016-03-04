Клиенты банков будут сдавать отпечатки пальцев

- Начнем с биометрии в мобильных приложениях, так как в них это помогает клиентам проводить идентификацию и аутентификацию, а также использовать смартфон «без рук», - отметил эксперт. - Идентификация клиентов по сетчатке глаза также есть в планах банка, но это не приоритетно. Скорее нужно начинать с голосовой авторизации и идентификации по лицу (фотографии).