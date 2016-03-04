Приморье готовится к сельхозпереписи

Руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ рассказал о ходе выполнения первоочередных задач по подготовке и проведению переписи: «Мероприятия, проводимые в Приморском крае, соответствуют календарному плану Росстата. Работы много, тем более что в рамках оптимизации федерального бюджета объемы субвенций из федерального бюджета будут сокращены, и нагрузка на задействованный в переписи персонал увеличится. В настоящий момент мы сформировали восемь списков респондентов и объектов переписи различных категорий сельхозпроизводителей, продолжаем работу по их актуализации. В каждом районе края назначены уполномоченный по проведению сельхозпереписи и его заместитель. Налажено взаимодействие с краевым центром занятости, который поможет нам подобрать персонал на время переписи. Договариваемся с местными учебными заведениями о привлечении в качестве переписчиков студентов, которым эта работа будет засчитана как практика, работаем с руководителями религиозных конфессий в части организации разъяснительной работы среди верующих граждан и другими общественными организациями».