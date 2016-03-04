Регионам Дальнего Востока перепадет денег на развитие малого бизнеса

"Сейчас на создание и развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса в регионах будет направлено более 1,5 млрд рублей, за счет которых местные власти должны развивать бизнес-инкубаторы, оснащать их всем необходимым. Еще более 9,5 млрд рублей мы выделяем на софинансирование региональных и муниципальных программ, которые направлены на развитие малого и среднего бизнеса, в том числе крестьянских хозяйств", - пояснил он.