Соискатели на "Премию развития-2016" установили рекорд по количеству заявок

Завершился прием заявок на ежегодный национальный конкурс "Премия развития", которая учреждена и ежегодно вручается Внешэкономбанком за лучшие инвестпроекты. В этом году от российских компаний на конкурс 2016 года подано 303 заявки из 62 регионов Российской Федерации, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Статистика свидетельствует, что год от года популярность конкурса, инициированного Внешэкономбанком, растет. Так, три года тому назад от предпринимателей страны была получена 221 заявка, в 2014 году - 231, а в прошлом 2015 году на соискание премии было представлено уже 289 проектов из 60 регионов РФ. Нынешний сбор заявок стал рекордным.
Операторами «горячих линий» проведено более 550 консультаций по вопросам участия в конкурсе-2016. Из них более 70 касались вопросов в рамках номинации «Лучший проект субъекта МСП». Информирование потенциальных заявителей о конкурсе подтвердили 20 субъектов Российской Федерации.
В настоящее время рабочая группа конкурса приступила к рассмотрению проектных заявок. По окончании данного этапа определится список проектов, которые будут представлены на соискание «Премии развития» в 8-ми номинациях. Торжественное подведение итогов и награждение лауреатов «Премии развития-2016» состоится в июне 2016 года в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Несмотря на кризисные факторы, мы видим выраженный интерес к теме инвестиций, как со стороны участников, так и со стороны бизнес-сообщества, — комментирует Сергей Васильев, заместитель председателя, член правления Внешэкономбанка. —Благодаря конкурсу мы имеем шанс оценить полную картину предпринимательской активности, понять, какими идеями и проектами живет сегодняшний бизнес, увидеть интересные идеи и перспективные концепции, а также понять готовность разных секторов рынка к эффективному принятию инвестиционных потоков. Также мы стремимся к систематизации идей и построению некой техники их перевода в реальные проекты с просчитанными долями рынка и рисками. Российским предпринимателям часто не хватает именно проектного мышления, нацеленного на достижение бизнес-показателей».
Премия позволяет предпринимательскому сообществу познакомится с лучшими бизнес-практиками в масштабах страны, оценить новые проекты и понять вектор развития данного сектора, как минимум в перспективе года. В рамках стратегии конкурса предполагается достижение целей по комплексной модернизации и реновации отечественной экономики, а также устойчивому социально- экономическому развитию России.
Досье "Золотого Рога": Премия развития — национальный ежегодный конкурс, учрежденный Внешэкономбанком в 2012 году. Проводится с целью стимулирования инвестиционной деятельности и формирования благоприятного инвестиционного климата в России. К участию в конкурсе допускаются российские юридические лица. Участвовать в конкурсе могут как проекты, финансируемые Внешэкономбанком, так и другие проекты, соответствующие критериям конкурса.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.