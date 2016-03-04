Соискатели на "Премию развития-2016" установили рекорд по количеству заявок

«Несмотря на кризисные факторы, мы видим выраженный интерес к теме инвестиций, как со стороны участников, так и со стороны бизнес-сообщества, — комментирует Сергей Васильев, заместитель председателя, член правления Внешэкономбанка. —Благодаря конкурсу мы имеем шанс оценить полную картину предпринимательской активности, понять, какими идеями и проектами живет сегодняшний бизнес, увидеть интересные идеи и перспективные концепции, а также понять готовность разных секторов рынка к эффективному принятию инвестиционных потоков. Также мы стремимся к систематизации идей и построению некой техники их перевода в реальные проекты с просчитанными долями рынка и рисками. Российским предпринимателям часто не хватает именно проектного мышления, нацеленного на достижение бизнес-показателей».